兒子帶玩具槍去圖書館把玩 害老爸被罰3000元

高雄黃姓男子的兒子帶著玩具槍到圖書館念書，卻被民眾誤認有人攜帶真槍報警，警方報場後發現是玩具槍，但認為攜帶類似真槍的玩具槍出門，有危害安全之虞，依社會秩序維護法移送裁法，黃男兒子未滿14歲不罰，但黃男因「疏於管教」，法官改裁罰3000元。

判決指出，去年9月21日下午4點多，黃男從國小接兒子放學，帶著兒子去鳳山區大東圖書館寫功課，小朋友書包放著一把玩具槍，打算寫完功課後在圖書館空地玩槍，結果卻在圖書館內把槍出來把玩。

圖書館裡的民眾誤以為小朋友在玩真槍，嚇得報警處理。警方獲報到場後，確認小朋友手上的槍是玩具槍而非真槍，但因外形與真槍沒有兩樣，依違反社維法「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」，將黃姓父子帶回警局送辦。

依據社維法，攜帶類似真槍的玩具槍可處3日以下拘留或18000元以下罰鍰，黃男兒子未滿14歲不罰，但他因疏於管教，受連帶處罰被罰5000元。