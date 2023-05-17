不滿搭訕被勸阻 街友刺死街友判刑11年定讞
台北市趙姓男街友不滿蔡姓男街友勸阻他搭訕女街友，到賣場買剪刀後刺死蔡男。一審依殺人罪判處趙男12年徒刑，二審改依傷害致死罪判刑11年，案經最高法院日前駁回上訴定讞。
根據歷審判決，民國110年11月12日晚間8時許，趙男在台北市萬華艋舺公園飲酒，欲搭訕張姓女街友遭拒，把張女推倒在地。蔡男上前制止趙男，2人起口角衝突。
拉扯過程中，蔡男持酒瓶敲擊趙男頭部，趙男憤而到附近商店買2把剪刀，返回公園尋仇，手持剪刀連續刺向蔡男大腿、臀部，導致蔡男大量失血，送醫不治。
趙男帶著犯案的剪刀投案，向警方坦承犯行，卻否認有殺人犯意。台北地檢署偵查終結，依殺人等罪起訴趙男。
一審台北地方法院認定，趙男預先買剪刀，有殺人犯意，考量他投案認罪，得依規定減輕其刑，依殺人罪判處趙男有期徒刑12年，褫奪公權6年。
案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，趙男集中攻擊蔡男的臀部及下肢，應出於教訓心態，並未有殺人犯意，考量趙男預料投案可獲減刑，難認有真誠悔悟，不應減輕其刑，改依傷害致死罪判處11年徒刑。
案經趙男上訴，最高法院認為二審調查完備，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。
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