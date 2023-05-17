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男持手機放舞台邊偷拍偶像裙底 當場抓包遭處拘役50天

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

一名男子去年9月份至台北知名地下偶像表演場觀賞表演，趁著表演期間將手機鏡頭朝上、放置在舞臺鄰近表演者身旁，意圖竊錄女團成員裙底身體隱私部位。在場另1名成員察覺有異，隨後報警。台北地方檢察署依涉犯妨害秘密罪起訴男子，經台北地方法院判決，處男子拘役50天、可易科罰金，緩刑3年，期間付保護管束，可上訴。

判決書指出，去年9月，男子晚間在一地下偶像表演場觀賞表演時，將手機鏡頭朝上、放置舞台上，意圖竊錄4名表演者的裙內身體隱私部位。一旁另1名成員察覺男子行徑有異，提醒表演中的4名表演者，隨即報警，並要求男子不得離開現場。

判決書指出，男子在法庭坦承犯行。依據警察局110報案紀錄單、男子竊錄影片截圖、派出所受理案件證明單等證據，確認男子竊錄他人隱私部位犯行屬實。

檢方指出，男子涉犯妨害秘密罪屬於告訴乃論之罪，因此遭偷拍的4名表演者中，3名已和男子和解並撤回告訴、另1名表演者無意願與男子和解，向台北地方法院提起訴訟。

台北地方法院指出，男子觸犯刑法315條之1第2款：「無故以錄影竊率他人身體部位」，男子觀賞表演卻不尊重表演者身體隱私權，損害表演者隱私權，判處男子拘役50日，可易科罰金，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並接受5場法治教育課程。

一名男子在觀賞地下偶像表演時，將手機放置舞台，意圖竊錄表演者身體隱私，台北地方法院處男子拘役50天，緩刑3年。示意圖／ingimage
一名男子在觀賞地下偶像表演時，將手機放置舞台，意圖竊錄表演者身體隱私，台北地方法院處男子拘役50天，緩刑3年。示意圖／ingimage

隱私權 警察 偷拍

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