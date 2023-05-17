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桃園男3年3次酒駕不悔 竟又喝酒無照上路將罰21萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市57歲張姓男子過去3年兩次酒後駕駛被抓仍不悔改，他昨天開車上班途中，未繫安全帶遭警方攔查，員警聞到張男身上濃濃酒味實施酒測值0.26毫克，第3次酒後開車，警方今天上午將他依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例可處21萬元罰款。

大園警方表示，家住大園區的張男過去3年曾因酒駕被抓罰款及吊銷駕照，他卻沒有警覺，昨天空著反光背心、開車前往工地工作，行經大園區中正東路一段，因為未繫安全帶，警方發現上前攔查，意外發現張男身上濃濃酒氣。

員警詢問，張男沒有駕照，警方一查他曾2次酒駕，他才坦承上工前喝一瓶啤酒，警方要求他進行酒測，張心想無照酒駕，一度想拒測，警員告知拒測會開罰至少18萬元及保管車輛，張男才同意酒測並測出酒測值達0.26毫克。

警方表示，訊後將張男依反公共危險罪嫌移送檢方偵辦，因他酒駕累犯，並依道路交通管理處罰條例可處21萬元罰款。

桃園張男（右）開車上工第3次酒後開車被抓，依法移送及可罰處21萬元。圖／警方提供
桃園張男（右）開車上工第3次酒後開車被抓，依法移送及可罰處21萬元。圖／警方提供
桃園張男（左）開車上工第3次酒後開車被抓，依法移送及可罰處21萬元。圖／警方提供
桃園張男（左）開車上工第3次酒後開車被抓，依法移送及可罰處21萬元。圖／警方提供

酒駕 酒測 駕照

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