13.5公分手術刀割頸辯不知刀鋒利 養生館負責人殺人判6年2月

台北市萬華區詹姓養生館負責人與友人商討養生館經營事宜，因李姓友人有意逼迫他交出經營權，以手術刀割劃李的頭部，李送醫急救後倖免於難，檢方依殺人未遂罪起訴詹，台北地院審理，判詹有期徒刑6年2月。可上訴。

2022年7月7日13時許，詹與數名友人商討養生館經營事宜，商討結束後，詹自房間取出手術刀，趁李姓被害人低頭撰寫協議書時，以右手持刀抵住李的頸部割劃，李隨即與詹拉扯，詹則繼續持刀對李揮舞攻擊。

在一旁友人聽聞李的呼救聲，衝進房間救駕、替李止血，並向警方報案，被害的李姓男子經送往台大醫院急救，始倖免於死，警方逮捕詹到案，檢察官偵辦，依殺人未遂罪起訴詹。

詹辯稱，他沒有殺人犯意，表示不知道手術刀鋒利程度，是基於義憤傷人；詹的辯護人說，依被害人傷勢來看，較符合「不小心劃到」的情形。

法官審理認為，頸部內有氣管、頸動脈等重要器官，倘若遭破壞，將使人發生無法呼吸或大量失血死亡的可能，此外，扣案手術刀長約13.5公分、寬約1.5公分，為醫療上所使用，可輕易切開人體皮膚，證明詹有殺人的主觀犯意。