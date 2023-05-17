快訊

特拉斯來台：回顧90年代柴契爾夫人訪台的新自由主義之旅

澎湖湖西鄉一處涼亭護欄倒塌 北部5名遊客受傷急送醫

特勤局維安有漏洞？白宮國安顧問蘇利文住所遭「不明男子」闖入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

13.5公分手術刀割頸辯不知刀鋒利 養生館負責人殺人判6年2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市萬華區詹姓養生館負責人與友人商討養生館經營事宜，因李姓友人有意逼迫他交出經營權，以手術刀割劃李的頭部，李送醫急救後倖免於難，檢方依殺人未遂罪起訴詹，台北地院審理，判詹有期徒刑6年2月。可上訴。

2022年7月7日13時許，詹與數名友人商討養生館經營事宜，商討結束後，詹自房間取出手術刀，趁李姓被害人低頭撰寫協議書時，以右手持刀抵住李的頸部割劃，李隨即與詹拉扯，詹則繼續持刀對李揮舞攻擊。

在一旁友人聽聞李的呼救聲，衝進房間救駕、替李止血，並向警方報案，被害的李姓男子經送往台大醫院急救，始倖免於死，警方逮捕詹到案，檢察官偵辦，依殺人未遂罪起訴詹。

詹辯稱，他沒有殺人犯意，表示不知道手術刀鋒利程度，是基於義憤傷人；詹的辯護人說，依被害人傷勢來看，較符合「不小心劃到」的情形。

法官審理認為，頸部內有氣管、頸動脈等重要器官，倘若遭破壞，將使人發生無法呼吸或大量失血死亡的可能，此外，扣案手術刀長約13.5公分、寬約1.5公分，為醫療上所使用，可輕易切開人體皮膚，證明詹有殺人的主觀犯意。

判決指出，詹具有相當智識及社會經驗，僅因與被害人的股權爭執，即持手術刀割劃被害人頸部，考量他曾犯違反商標法判決處拘役50日素行、高中畢業程度、家庭狀況等，依法判刑。

台北市萬華區詹姓養生館負責人與友人商討養生館經營事宜，因李姓友人有意逼迫他交出經營權，以手術刀割劃李的頭部，李送醫急救後倖免於難，檢方依殺人未遂罪起訴詹，台北地院審理，判詹有期徒刑6年2月。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
台北市萬華區詹姓養生館負責人與友人商討養生館經營事宜，因李姓友人有意逼迫他交出經營權，以手術刀割劃李的頭部，李送醫急救後倖免於難，檢方依殺人未遂罪起訴詹，台北地院審理，判詹有期徒刑6年2月。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

手術 殺人 房間

延伸閱讀

睡什麼枕頭，竟跟長皺紋有關係？「避免長頸紋3方法」一次看

男「情趣用品自慰」觸電身亡！法醫驚呆：直腸裡還卡乒乓球

林淑雅躺軌道下50分鐘才被發現 中捷：檢討巡軌作業

影／IIHS新增撞擊測試項目！Corolla、Civic、Sentra、Crosstrek就都「坐」不住了

相關新聞

林智堅論文抄襲案解套？法官安排與調查官試著調解

新竹市前市長林智堅論文抄襲風波，調查局調查官余正煌已提刑事自訴指控林違反著作權法；侵權案屬告訴乃論案件，台北地院承審法官...

街友搭訕女子遭阻惱怒拿剪刀刺殺友 最高法院判關11年定讞

街友趙志仁和蔡姓男子發生口角，到賣場買2把剪刀刺擊蔡，再報警自首，蔡出血過多隔天身亡，一審依殺人罪判刑12年，二審改依傷...

軍人愛戀女網匯316萬 存9年結婚基金驚覺她竟已是人妻

林姓人妻隱瞞已婚身分上網認識單身的羅姓軍人，還以存結婚基金為前提要他每月匯2萬元給她，羅深信將和林女共組家庭，9年多持續...

桃園男3年3次酒駕不悔 竟又喝酒無照上路將罰21萬

桃園市57歲張姓男子過去3年兩次酒後駕駛被抓仍不悔改，他昨天開車上班途中，未繫安全帶遭警方攔查，員警聞到張男身上濃濃酒味...

13.5公分手術刀割頸辯不知刀鋒利 養生館負責人殺人判6年2月

台北市萬華區詹姓養生館負責人與友人商討養生館經營事宜，因李姓友人有意逼迫他交出經營權，以手術刀割劃李的頭部，李送醫急救後...

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉貪 檢方聲押

宜蘭檢方表示，三星鄉長李志鏞涉犯貪污治罪條例，經偵訊後今天凌晨已向法院聲請羈押

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦