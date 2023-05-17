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街友搭訕女子遭阻惱怒拿剪刀刺殺友 最高法院判關11年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

街友趙志仁和蔡姓男子發生口角，到賣場買2把剪刀刺擊蔡，再報警自首，蔡出血過多隔天身亡，一審依殺人罪判刑12年，二審改依傷害致死罪判刑11年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

趙志仁（50歲）和蔡姓死者綽號都叫「阿龍」，是艋舺公園的街友。趙2021年11月12日晚間，拉住張姓女子欲攀談遭拒，一把推倒張女，一旁的菜見狀上前制止，兩人發生口角，演變為肢體衝突。趙打輸且不滿被蔡遭斥，一氣之下到賣場買2把剪刀，回到公園狂刺蔡。

目擊街友指出，一開始沒看到血，後來鮮血不斷冒出，整個座位、地板都是血，「救護車來之前，蔡就快昏倒了，我一直叫他不要睡，但還是昏了過去」。

趙不否認因將張姓女子推倒，遭蔡姓死者制止，他才買剪刀刺蔡的腿部和屁股，但否認殺人犯行，聲稱只有「教訓」蔡的意思，且在蔡死亡前，就到派出所自首。律師辯稱趙無殺人犯意，他所刺傷的不是重要部位，且蔡被送往台大醫院急救後隔晚才死，僅算傷害致死。

一審認為趙志仁拿的剪刀尖端銳利，刀刃長7至8公分，四肢雖非人體重要臟器或器官所在，仍有重要血管，一般人都知道血管破裂、大量失血會死亡，若只是「教訓」，為何不惜把剪刀刀刃整個插入蔡的大腿、臀部，趙殺人犯意甚明。

一審審酌趙犯後態度不佳，又有多次傷害、妨害公務、毒品前科，考量他有自首，殺人部分判12年徒刑，褫奪公權6年。二審審理後認定趙是傷害致死，而非殺人，改判11年徒刑，趙聽判後曾表示「我不是要讓他死的」「判決過重」。

案件上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

街友趙志仁拿剪刀刺殺蔡姓男子，最高法院依傷害致死罪判11年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
街友趙志仁拿剪刀刺殺蔡姓男子，最高法院依傷害致死罪判11年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
街友趙志仁拿剪刀刺殺蔡姓男子，最高法院依傷害致死罪判11年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
街友趙志仁拿剪刀刺殺蔡姓男子，最高法院依傷害致死罪判11年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

殺人 自首 街友

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