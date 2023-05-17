追思中捷罹難者林淑雅 社運團體發起靜默繞行中市府

為追思在台中捷運事故中罹難的靜宜大學法律系助理教授林淑雅，社運工作者楊宗澧今天表示，將號召在地社運團體從這週五開始每晚靜默繞行市政府周邊1小時，直到市長盧秀燕願意道歉及具體改善中捷公安為止。

台中捷運事故造成1死10傷，罹難者林淑雅生前積極參加人權及社運活動，前好民文化行動協會理事長楊宗澧在臉書（Facebook）貼文中指出，曾與林淑雅一起參與多場社運活動，後來他回到台中，籌組好民文化行動協會，也得到林淑雅全力相挺，之前他參選立委選戰時，林淑雅也曾提供小額捐款，「雪中送炭成為我最大的溫暖」。

「即便我哀傷，我追悼你的方式也要堅持像一個人權捍衛者該有的樣子」，楊宗澧說，雖然還沒有更具體完整計畫，但是，「人權，是從小地方開始的，我決定要從小地方開始，回到我們認識的起點－蘇案」。

楊宗澧表示，當初為了替死刑犯蘇建和平反，他們在台北市濟南長老教會跟立法院靜默繞行的行動，起初，這樣的行動沒人想理解，但因為蘇案平反行動大隊的堅持，逐漸被社會看見制度裡的不公義。

楊宗澧告訴中央社記者，從19日的週五開始，往後從週一到週五的下午6時，將號召在地社運團體及民眾一起以台中市政府捷運站為起點，開始每晚靜默繞行市政府周邊1小時。

楊宗澧強調，靜默繞行活動將持續直到盧秀燕願意真誠對市民社會道歉跟具體檢討改善台中捷運的公共安全為止，期盼大家回到用社會運動的方式，來追悼及追究，呼籲願意行動的人可以一起加入靜默繞行。