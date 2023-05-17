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警員一個小動作 意外促成分離20年父女相認

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市八掌派出所警員日前執行巡邏勤務時發現路旁有名男子停等紅綠燈時車燈不亮，2員上前關心，順手查詢資料，沒想到卻意外促成相隔20年的父女相認。

八掌派出所警員趙崇誠、黃冠瑜日前執行夜晚巡邏勤務，途經興業西路與西門街口附近，察覺有名男騎士停等紅燈機車大燈未亮上前關心，男子說大燈剛才還亮著，可能是騎行過程中不慎故障，員警開勸告單後隨手上警政資訊系統查詢，發現年約51歲的林男被通報協尋失蹤人口。

令林男百思不得其解，怎會被協尋？於是和警員回派出所了解。原來林男在其女兒幼年時就與前妻協議離婚，女兒一直都是由前妻照顧，分隔兩地後20多年就再也沒聯繫，沒想到女兒長大後在1年前通報協尋。

得知原來是女兒在找他，林男百感交集，一度不願相認，因為他自認從沒盡過當父親的責任，不知道要如何面對女兒。

警方側面了解原委後，趙崇誠勸說，女兒主動尋找，顯見難以割捨這段親情，就聯絡看看再說。

在員警勸說下，林男接受提議由員警撥打電話聯繫上女兒，透過手機父女離別多年來的第一句話「你過的好嗎？」，一番通話交談，林男忍不住熱淚盈眶頻頻拭淚。

在警方協助下雙方取得聯絡方式，林男感謝員警幫助，讓他得以跟20餘年未見的女兒聯繫上。

沒想到一開始只是關切車燈不亮的小動作，卻意外促成相隔20年的父女相認；趙、黃2員表示，能夠促成相隔20年的父女相認蠻欣慰、開心、很有成就感，不論事後結果如何，總是讓父女倆有機會見面，相信對雙方都是有幫助的。

林男感謝警員趙崇誠等人的熱心，讓他和分隔20年的女兒相認。圖／警方提供
林男感謝警員趙崇誠等人的熱心，讓他和分隔20年的女兒相認。圖／警方提供

紅綠燈 嘉義

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