宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪 檢方漏夜偵訊聲請羈押李等3人
宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌108、109年間舉辦米香節、安農溪落羽松點燈等活動時，招標圖利特定廠商，昨天上午檢廉帶走李與相關人士，朝貪汙治罪條例方向偵辦。今天3時許，檢方向宜蘭地方法院聲請羈押李志鏞等3人，另外3人諭令5萬到10萬元交保。
檢廉追查，認為三星鄉公所108、109年間多起標案疑似洩露標案內容給特定廠商並收受回扣，地檢署昨天發出搜索票，上午6時許到李志鏞、農業課長蕭振岳等人家中，帶至鄉公所搜索，9時許將人與資料帶到宜蘭市調查站詢問，再陸續至地檢署複訊。據了解，李志鏞昨天晚上11時許被送往地檢署。
經過漏夜訊問，檢方今天凌晨3時許說明強制處分，李志鏞、蕭振岳及張姓廠商涉嫌重大，向法院聲請羈押3人，張姓廠商配偶劉姓女子、農業課前承辦人員陳建宏、沈姓廠商分別以10萬元、10萬元、5萬元諭令交保；據了解，法院今天白天可能會開羈押庭。
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