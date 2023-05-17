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查誠品 數位部10天內提報告 不排除開罰

聯合報／ 記者馬瑞璿林海／台北報導

誠品生活疑似個資外洩。記者曾原信／攝影
誠品生活疑似個資外洩。記者曾原信／攝影
台灣佇遮計畫副秘書長楊欣慈聲稱在誠品書店網購「阿共打來怎麼辦」一書，卻接到帶有大陸口音者致電詢問讀後心得，質疑個資外洩。數位部昨天會同相關單位至誠品進行行政檢查，預計十天內提出完整報告，兩周內做出行政處分，如違反個資法，不排除開罰。

數位部長唐鳳說，數位部身為綜合性電商主管機關，除在第一時間請誠品到產業署說明，也在昨天會同資策會、資安院及警政署實地進行行政調查。政府部會實地調查不只是了解狀況，也希望針對問題，進一步導入零信任機制、隱碼技術，確保未來不會發生相同事件。

唐鳳說，「零信任機制」是從身分、設備、行為進行三重驗證識別，主要原因是因為單一因素的密碼登入已是相當薄弱防線，因此希望民間能重視零信任機制，降低資安風險。

誠品聲明，已就受侵害情況進行報案，並全力配合相關主管機關的調查；對於當事人雙方間的話術和動機，盼藉由調查進一步釐清。誠品說，臨近選舉，各種事件易因政治議題而複雜化，懇請相關機關以公正客觀立場處理本事件。

誠品表示，「誠品線上」相關資訊與數據並未串接至海外，誠品長期委託多家外部專業資安公司進行誠品線上檢測與防護，近一年已發送八百萬則簡訊及郵件提醒顧客防範，雙管齊下降低詐騙風險。

誠品網路書店個資外洩狀況時有所聞，許多讀者皆曾抱怨因此接到詐騙電話；台灣佇遮計畫副秘書長楊欣慈日前指稱，今年二月在誠品書店網購「阿共打來怎麼辦」一書，五月十三日晚間接到一通「自稱」來自誠品書局的回訪市調電話，對方有著中國大陸口音，不僅致電詢問讀後心得，還強調「中國武統是必然」，質疑誠品個資外洩。

【記者葉冠妤／台北報導】誠品書店疑似個資外洩事件，意外讓「阿共打來怎麼辦」一書爆紅，擠入博客來網路書店七日暢銷榜七十九名，也列居誠品線上中文出版周榜。大塊文化表示，該書是長銷書款，過去就曾占據網路書店排行榜，近日很明顯再重返排名，通路銷售及鋪貨狀況須待月底結清才會有數據。

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