22警涉開不實罰單 貪汙起訴

新北地檢署指揮調查局查獲新北市、新竹縣與桃園市22名員警涉嫌勾結代辦業者鑽法律漏洞、對違規車輛開不實罰單，藉此收賄或圖利車主，層級最高到派出所長，被依貪汙治罪條例起訴。聯合報系資料照 新北、桃園與新竹縣三地廿二名員警，涉嫌勾結十五名汽車業務代辦業者鑽法律漏洞，三年間圖利車主、業者四億七千萬餘元；新北地檢署昨依貪汙治罪條例起訴廿二名員警，包括一名派出所所長。

道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛如有超速等危險駕駛情形，需「吊扣」汽車牌照六個月，但又規定，車主若因車輛未懸掛大牌、使用他牌或牌照在吊扣期間行駛道路，警方可裁罰並吊銷汽車牌照。

代辦業者發現漏洞，若牌照已吊銷便無從吊扣，車主可逕行驗車後重新申請牌照上路。自二○一八年起透過白手套攀上廿二名員警，利用未懸掛車牌、停車後拆卸牌照讓員警取締，或勾結員警故意不實舉發，且未當場禁止車輛行駛或移置保管，讓車主直接驗車申領新牌照。

檢調查出，廖姓、周姓兩員警藉此各收賄一萬五千元及兩千元，其餘廿名員警未查出收賄事證，但以iRent租車各車種平均每小時租金二九○元計算，估算員警共圖利達四億七千萬餘元；其中三重警分局警備隊榮姓警員估算圖利五千萬餘元最多，曾任汐止警分局社后派出所所長的董姓員警也涉案，估計圖利一三○萬餘元。

檢方昨天依貪汙治罪條例起訴廿二名員警、十五名代辦業者，及一名收受一萬三千元協助包庇驗車的詹姓汽車檢驗員。偵查時有十二名員警坦承犯行，檢方認為犯後態度尚可，請法院審酌處適當之量刑。

事發後，新北市警局立即將問題函文新北市政府交通事件裁決處，交通部公路總局去年已修正道交管理處罰條例防堵法律漏洞。