私行拘禁致死 最重處無期徒刑

立法院昨三讀通過個資法部分條文修正案，立法院副院長蔡其昌敲錘宣布法條三讀通過。 記者曾原信／攝影 詐騙猖獗，國人被騙至國外當「豬仔」事件頻傳，國內甚至發生詐團虐死三名求職者的「台版柬埔寨」驚悚案件；為嚇阻類似犯罪再發生，立法院昨天三讀通過刑法三○二部分條文修正案，增訂「加重私行拘禁罪」罰則，致人於死可處無期徒刑。

修法重點為增訂加重剝奪行動自由罪，增訂犯剝奪他人行動自由罪的加重處罰事由，凡是三人以上共同犯罪、攜帶凶器犯罪、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯罪、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由七日以上等情形，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

此次修法也增訂加重結果犯規定，凡犯加重剝奪行動自由罪因而致人於死者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，致重傷者處五年以上十二年以下有期徒刑。

法務部表示，詐騙犯罪質變為暴力性犯罪，且朝科技化、集團化、組織化等結構性犯罪發展，為取得收受詐欺款項帳戶，甚至囚禁、凌虐提供帳戶者；修法後將使打擊詐欺法制面更完備，有效遏止詐欺犯行。

曾偵辦詐團私行拘禁案的檢察官認為，這將成為偵辦詐欺案利器，盼發揮遏止犯罪效果。

不過有資深偵查隊長表示「無感」，認為立法者是站在犯罪者角度評估主觀犯意，台灣無期徒刑頂多入監十餘年，就有假釋出監機會，難真正嚇阻詐團。

法界人士認為，加重私行拘禁致死，為故意拘禁，加上過失成分導致死亡結果，刑度最高為無期徒刑，應無疑慮；私行拘禁過程中發現被害者逃亡，轉變成有殺人犯意致死，就可能論殺人罪。

修法另增訂加重詐欺類型，如以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法（深偽影像或聲音）而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。