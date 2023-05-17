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劉陳昭玲在押 請辭澎縣議長

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

澎湖縣議長劉陳昭玲涉入貪汙案，被收押超過2個月，辭職信送達議會，表態請辭議長。圖／聯合報系資料照片
澎湖縣議長劉陳昭玲涉入貪汙案，被收押超過2個月，辭職信送達議會，表態請辭議長。圖／聯合報系資料照片
澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲涉貪收押迄今已逾2個月，縣議會秘書長王隆郁昨證實收到她的辭職信，震撼地方政壇，若劉陳昭玲未在議會大會前撤回此信，依法向議會報告後就生效，並回歸縣議員身分，創偵查中請辭議長先例。

劉陳昭玲被控收錢喬人事，縣府幾個局處都有她安插人事的傳聞，另藉勢卡住縣府預算，向車船處前處長收賄15萬，關說建設處，讓違建業者免於斷水斷電處罰。

檢方發動多次搜索、約談，劉陳昭玲遭聲押禁見獲准，5月初檢方申請延押，目前續押中。在延押庭召開前，劉陳昭玲的辭職信送達議會，表態請辭議長。

法界解讀，劉陳昭玲選在延押庭前請辭，理由讓人費解，研判可能是訴訟策略的一環，要力求交保；不過她的涉貪行為發生在議長任內，辭職不足以影響羈押庭法官心證。

王隆郁說，劉陳昭玲的辭職信依規定須提到大會報告才生效；月底才舉行定期會議，在此之前還是未知數。

依據地方立法機關組織準則，議長辭職時，要在出缺3日內報行政院、內政部等備查，並在備查日起30天內完成補選，議長出缺時，由議會議決補選，請辭議長後仍可保留縣議員身分。

議員 澎湖縣 收賄

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