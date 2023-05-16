又傳行員勾結詐騙集團 新北檢警拘提到案、搜索辦公室
又傳銀行行員疑勾結詐騙集團，新北地檢署今天指揮新北市三重警分局，到蘆洲某銀行分行搜索，帶回蕭姓女職員；蕭疑與一起詐騙案有關，目前移送地檢署複訊中，全案朝刑法加重詐欺等罪嫌偵辦中。
據了解，新北檢警日前在偵辦詐騙案件時，發現蕭女疑似與詐騙集團勾結，協助調高詐騙集團掌握的多個人頭帳戶每日轉帳、提款額度，以便利詐團洗錢；檢方今天指揮三重警分局兵分兩路，到銀行蕭女辦公位置與蕭女住所搜索，並拘提蕭女到案，蕭女否認犯罪，目前移送地檢署複訊中。
新北地檢署對此事不願證實，僅表示案件偵辦中，不方便對外說明。
桃園日前才發生女行員疑勾結詐騙集團案件，本月初依詐欺取財罪、洗錢和違反組織犯罪條例起訴朱女及詐團成員共22人。
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