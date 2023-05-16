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八仙塵爆團訟第二波開庭 律師 :喪失勞動力待鑑定

中央社／ 台北16日電

八仙塵爆案第二波團體訴訟今天在士林地方法院開庭，團訟律師吳榮達表示，第二波初估求償新台幣72億多元，因被害人多，且喪失勞動力尚待鑑定，預估求償金額會增加。

吳榮達提及，針對第一波的團訟判決結果，18日將提起上訴。

消費者文教基金會接受傷者與死者家屬委託向呂忠吉、八仙樂園等提起團體訴訟求償，第一波98人，第二波337人。

第一波部分，一審士林地方法院4月19日判決，派對主辦人呂忠吉、玩色創意、瑞博國際應賠償4億588萬餘元；此外，士院認定八仙公司並非活動共同舉辦者，判決免賠。可上訴。

第二波部分，一審士林地院審理期間，其中一名陳姓傷者因另外一起意外過世，父母不想再觸及八仙塵爆案，已表明放棄訴訟。

全案緣於，瑞博國際、玩色創意於民國104年6月27日在八仙樂園「快樂大堡礁」舉辦「彩色派對」，發生粉塵爆炸，造成15人死亡、400多人輕重傷；主辦彩色派對的負責人呂忠吉已入監服刑。

八仙樂園 派對

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