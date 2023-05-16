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他劫殺女教師5度判死還要再鑑定 家屬怒吼對加害人太寬厚

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

男子劉志明8年半前隨機強盜、性侵殺害退休女教師，法院一審至更三審都判劉死刑，案件進入更四審，今下午召開準備庭，劉的律師希望再送鑑定，庭上針對鑑定單位爭執，女教師丈夫張介能到庭時不滿，直言歷審鑑定多次，到底還要再鑑定多少次，「台灣司法難道對加害人就這麼寬厚？」言語透露對司法的無奈。

2014年12月3日，劉志明因和女友提分手，當天騎機車帶著鐵槌要去找女友，經過高雄左營哈囉市場，見到退休女教師開車門，打算搶走車輛代步，卻以鐵鎚重擊女教師頭部，自己坐入駕駛座，再將女教師拖入後座。

劉男原想發動車輛，卻因暗鎖發不動，憤怒拿鐵槌猛擊女教師，並涉嫌指侵，還將女教師乳頭咬掉吐在車內地毯，劫走錢包裡的2000元後揚長而去，案發8小時後警方才發現女教師陳屍車內。

全案從案發至今已逾8年，一審到更三審法官都認為劉志明手段殘忍，5度判處死刑，褫奪公權終身，案經最高法院審理後，合議庭認為判死理由欠缺完備，事證有在調查釐清必要，發回高雄高分院更審。

今高雄高分院更四審開準備庭，女教師的丈夫張介能在律師陪同下到庭，法院借提劉志明到庭，劉志明辯護人為有「魔鬼代言人」稱號的律師黃致豪領軍，主張應再將劉志明送量刑前調查鑑定。

法官屬意送交台灣司法心理學會進行，但劉志明一方則希望交由屏安醫院醫師及台大教授的團隊進行，若不便再交由嘉南療養院，還主張台灣司法心理學會專家有過於單一的問題，光鑑定單位就耗時40分鐘討論。

到庭的張介能不滿，被法官詢問有無意見表達時，站起來直言根本沒必要再送鑑定，他直言，全案從一審到更三審，交給高雄榮總、凱旋醫院團隊鑑定過，拖了這麼久還在僵持要送鑑定，難道屏安醫院規模有這兩家醫院來得大嗎？

張介能說，官司走到更四審，他被折磨到憂鬱、躁鬱，他怕孩子面對官司，一個人攬下來壓力，對方害他「家破人亡」，律師還在爭辯鑑定單位行不行，「為什麼台灣司法對加害人這麼優厚」、「懇求法官考量被害人心情」。

今開庭歷經約40幾分鐘，法官最後依劉志明辯護律師要求，請對方10天內提出鑑定單位順位的書狀，之後將再另訂庭期開庭。

被害女教師曾獲特殊優良教師師鐸獎，她的丈夫張介能前年12月將案發以年來的心境變化，以及女兒所做噩夢的畫作，集結成書「劇變之後－月妹未了情」出版，用插畫表達對母親的思念，找到療癒的力量，版稅全數捐給犯罪被害人保護協會。

劉志明強盜、性侵退休女教師，５度被判死刑，今更四審開庭，女教師丈夫張介能（右）出庭，吐露心聲「台灣司法難道對加害人這麼寬厚」。記者張議晨／攝影
劉志明強盜、性侵退休女教師，５度被判死刑，今更四審開庭，女教師丈夫張介能（右）出庭，吐露心聲「台灣司法難道對加害人這麼寬厚」。記者張議晨／攝影

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