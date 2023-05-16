酒駕撞死人案 國民法官怎麼看血淋淋屍體照？檢辯起爭執

男子李佳修酒駕撞死24歲王姓駕駛，起訴成為台北地院第一件適用國民法官程序審理案件；法院今天召開準備庭，李的律師主張死者照片不應全讓國民法官看到，蒞庭檢察官主張該讓國民法官看到真實證據，以利作出正確裁判。

檢、辯雙方對是否將相關刑案蒐證照放入「綜合證據說明書」內數量意見不同，檢方認為所出證的9張照片不會影響審判本質，律師認為4張為適合，法官林鈺珍諭知雙方再啟協商。

李佳修律師范瑋峻說，亡者照片涉及隱私，不應全部列為證據，國民法官看到血淋淋的死傷照片，會有心理影響，且案件其他客觀資料足以證明事實存在，甚至如果以黑白照片為證，比較不會讓國民法官感受心理有衝擊。

檢察官高光萱說，本案重點是死者頭部遭撞擊致死，檢方沒有直接使用解剖照片，已經在照片裡挑選過，照片裡沒有血塊、血漬留存，且考量國民法官參審因素，照片呈現多是表淺如跌倒、切菜割到手的傷痕等。

另名檢察官黃振城說，刑案照片如果經變造、後製，與司法發現真實的精神違背，國民法官如果不了解全貌，恐會做出錯誤判斷。

此外，另一審案爭點是李佳修雖坦承犯行，但是否為自首，與量刑有關。范瑋峻主張李佳修自首，請求法院在量刑時酌減刑度，為釐清法律責任，檢察官聲請傳喚處理車禍製作關係人筆錄的台北市警局中正一分局林姓、張姓、鄭姓員警作證，律師表示沒有意見。

今天準備庭中，法官從備選國民法官複選名冊中抽出200名國民，先針對其中100人發出問卷通知，最終會選出6名國民法官、4名備位國民參與審判。