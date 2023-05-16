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北市警員辯不知女友做珠寶詐騙 被疑共犯檢方5萬交保

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市萬華分局龍山派出所李姓警員因女友涉犯珠寶買賣詐欺，被懷疑是共犯，督察組獲悉情資後向上報請檢察官指揮偵辦，9日中午依詐欺罪嫌移送法辦，李員警詢時堅稱沒有做不法情事，僅開車載女友收送珠寶，檢方複訊後諭令5萬元交保。

警方調查，李姓警員（26歲）去年9月統調來龍山派出所服務，過去2020年9月至2022年9月任職於桃園市警局，於2021年初向富玉珠寶公司陳姓女業務員購買翡翠手鐲，事後兩人相識，交往成男女朋友。

孰料李員女友陳女不好好賣珠寶，推銷「翡翠手鐲」、「翡翠套組」等商品時，誆稱將透過蘇富比等國際拍賣機構拍賣，屆時可大幅增值，誘騙25名民眾投資，不法所得預估上千萬，有被害人驚覺被騙報警。

警方獲報認為事態嚴重，報請檢察官指揮偵辦，檢方8日指揮警方兵分11路搜索，帶回阮姓負責人、李員女友陳女等10名被告，萬華分局接獲情資，發現李員曾多次開車載女友買賣翡翠首飾，懷疑涉有不法，8日陪同他至台北市刑大做筆錄，9日依詐欺罪嫌移送法辦，檢察官複訊後5萬元交保。

據了解，李員警詢時堅決否認涉及詐欺等不法情事，供稱只是載女友收送珠寶，沒有下車面談，「什麼都不知情」。

萬華分局表示，本案尚有相關事證待調查，會全力配合地檢署偵辦，並視偵審結果再行擬議及追究相關人員考監責任，並強調，將秉持不庇縱、不掩飾，勇於面對問題之態度，主動積極深入查處，依法究辦，以維風紀。

萬華分局外觀照。聯合報系資料照
萬華分局外觀照。聯合報系資料照

女友 珠寶 詐欺 警察

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