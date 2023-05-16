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警專畢後分發同一單位 他不滿同學擺爛 派出所內動粗被起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市中山分局長春路派出所黃姓及李姓員警是警專同學，兩人原本感情甚佳，黃員見李員工作態度擺爛、消極又屢勸不聽，竟氣到直接派出所內動手打人，事後同學不僅為此翻臉，李員更對黃員提告。黃員原本坦承動手傷人，卻未出席調解以致和解不成，台北地檢署今依傷害罪嫌起訴黃員。

這件員警在派出所內打架案，還衍生出案外案，李員被打後，懷疑當時在場目擊事發的王姓副所長吃案不處理，也一併控告副所長瀆職，但檢察官查出，當時分局督察組有進行內部調查，並對雙方懲處、調職，所方並非毫無作為，因此予以簽結。

檢方調查，黃、李兩人是警察專科學校同學，分發後又輾轉到同一單位服務，所以原本私交甚篤。後來黃員發現，李男上班精神散漫，工作態度也很消極，他多次好言相勸，都得不到對方正面回應。

去年7月，黃員見李員又故態復萌，一時情緒失控，直接在派出所內出手追打李員。其他同事雖然見狀立刻上前勸架，並將兩人分開，但李員仍被毆至頭、臉多處擦挫傷，為此憤而提告。

北市中山分局黃姓員警因涉嫌在派出所內動手毆打另名李姓警專同學，被北檢依傷害罪嫌起訴。記者蔣永佑／攝影
北市中山分局黃姓員警因涉嫌在派出所內動手毆打另名李姓警專同學，被北檢依傷害罪嫌起訴。記者蔣永佑／攝影

提告 傷害罪

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