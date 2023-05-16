警專畢後分發同一單位 他不滿同學擺爛 派出所內動粗被起訴

北市中山分局長春路派出所黃姓及李姓員警是警專同學，兩人原本感情甚佳，黃員見李員工作態度擺爛、消極又屢勸不聽，竟氣到直接派出所內動手打人，事後同學不僅為此翻臉，李員更對黃員提告。黃員原本坦承動手傷人，卻未出席調解以致和解不成，台北地檢署今依傷害罪嫌起訴黃員。

這件員警在派出所內打架案，還衍生出案外案，李員被打後，懷疑當時在場目擊事發的王姓副所長吃案不處理，也一併控告副所長瀆職，但檢察官查出，當時分局督察組有進行內部調查，並對雙方懲處、調職，所方並非毫無作為，因此予以簽結。

檢方調查，黃、李兩人是警察專科學校同學，分發後又輾轉到同一單位服務，所以原本私交甚篤。後來黃員發現，李男上班精神散漫，工作態度也很消極，他多次好言相勸，都得不到對方正面回應。