台74特斯拉酒駕釀2死 警匝道全封臨檢抓5件有人累犯

台74線快速道路在7日清晨，發生楊姓男子駕駛特斯拉電動車，載友人撞分隔島，釀兩死悲劇，二人都被驗出有酒精濃度，台中市警局為防止類似狀況發生，3天前執行台74線匝道全線封閉的路檢，當天查獲5件酒駕，有4人依公共危險罪送辦，其中一人還是累犯。

台中市警局交通大隊表示，本月初台74線松竹匝道的特斯拉電動車酒駕事故，釀2死悲劇，為杜絕酒駕、加強民眾守法觀念，13日展開全線封閉台74線下匝道口路檢專案勤務，另加入大型重機車巡邏隊伍在快速道路巡邏。

台中市警局統計，當天專案全日取締酒駕23件，其中酒精濃度超過每公升0.25毫克，以公共危險現行犯移送台中地檢署的有12人，而分析此次查獲案件，其中有6成是小客車、4成是機車，而酒駕違規者的年齡多在40至60歲間，約占半數。

另外在台74匝道口路檢部分，有查獲5件酒駕，其中4件依公共危險罪送辦，有一人已非首次被查獲，仍持續酒駕犯行。

台中市警局表示，將加強宣導活動，持續與學校、企業和社區合作，舉辦講座、研討會和宣導活動，希望能提高公眾對酒駕危害的認識，透過這些活動，向大眾傳達酒駕行為的危害性以及法律責任。

另外也落實執行「斷源專案」，針對易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度；針對供酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，在強力執法的同時，也做全面性的宣導，以期從源頭斷絕酒駕行為發生。