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毒駕積欠20萬罰鍰 馬祖男決心戒毒、遠距視訊辦分期還款

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

37歲陳姓男子因少年時期染毒品惡習，多次進出少管所、勒戒所、監獄，這次他出獄決定痛改前非，搬往馬祖居住工作，斷掉過往誤交的損友，並主動和行政執行署士林分署聯繫，跨海遠距視訊，辦理分期付款，每月5千元繳遭裁罰的20萬餘元罰鍰。

士林分署指出，陳男在少年時期誤交損友，染上毒品惡行多年，2018年、2019年間在台北市遭警方攔檢查獲「毒駕」，分別遭台北交通事件裁決所裁罰9萬元，吊扣、吊銷駕照。又曾遭基隆市警局查獲持有愷他命裁罰2萬元，未參加毒品危害講習，遭裁處5千元怠金，共計20萬5千元罰鍰。

台北交裁所、基隆市警局移送陳男案件至士林分署執行，陳男當時在宜蘭監獄服刑，查扣1萬多元的勞作金，就沒有其他可執行的財產。這次陳男假釋出獄，下定決心斷絕損友，在長輩引介下回馬祖工作，今年5月主動致電至士林分署，表達想要分期還清積欠的罰款。

士林分署考量陳男戒毒決心，及在馬族工作、居住，並聯繫移送機關意見後，5月11日陳男在福建連江地方檢察署的連江辦公室及視訊服務站，與承辦人員遠距視訊辦理分期，省下馬祖、台灣來回機票4千多元，也可用來繳罰鍰，成功辦理每期繳5千元罰鍰。

陳男與士林分署承辦人員遠距視訊，辦理分期繳毒駕罰鍰。圖／士林分署提供
陳男與士林分署承辦人員遠距視訊，辦理分期繳毒駕罰鍰。圖／士林分署提供

馬祖 毒品

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