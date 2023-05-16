國民法官案累計25件 台中地院7件為最高
司法院今天表示，目前共有25件國民法官案件，分布12所法院，其中台中地院7件為最高；此外，單一案件最多被告人數為6人，為越南移工遭毆致死命案，由屏東地院審理中。
司法院今天舉行例行記者會，發言人張永宏表示，國民法官案件近況部分，截至15日為止，共25件分布在12所地方法院；台中地方法院7件為最高，新北6件、新竹3件、台北2件，桃園、屏東、高雄、基隆、苗栗、台南、橋頭各1件。
張永宏指出，現有國民法官案件類型分析部分，涉及殺人罪有14案占56%，涉及酒駕、毒駕致死罪有7件占28%，傷害致死罪有4件占16%。
案件被告人數部分，張永宏表示，最多被告人數有6人，為屏東地檢署偵辦越南籍移工遭毆致死命案，全案依殺人等罪偵結；被告林姓男子等6人遭起訴，此案成為屏東地院首宗國民法官法案件。
此外，司法院少年及家事廳廳長謝靜慧說明「少年事件處理法」修法的二項重點，明定少年觸法事件在移送少年法院前，司法警察官或司法警察等對少年實施強制處分的正當程序規定，及「不使用約束工具原則」，以落實憲法對人身自由的保障。
謝靜慧說，第二個修正重點為增訂少年事件中被害人程序參與及保護等規定，以與釋字第805號解釋對被害人在少年司法程序權益保障意旨，以及聯合國「犯罪被害人及權力濫用被害人的司法基本原則宣言」及犯罪被害人權益保障法接軌。
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