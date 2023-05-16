拐豬仔赴柬埔寨摘器官 法院開庭2嫌互推責任

從事詐團人力仲介的謝姓男子為了百萬利益，與蔡姓男子、林姓女子合謀，把黃姓乾弟弟拐賣到柬埔寨摘器官。桃園地院今天開庭審理，蔡男稱自己只是拿錢辦事，指一切都是謝男主導，而謝男則是反駁喊冤，稱自己沒拿到半毛錢，卻被推了一身責任。

檢方調查，謝男與黃男相識多年，是拜把兄弟，但謝為了百萬利益，出賣黃男，以出國從事行政工作可月入6、7萬元誆騙，由林女聯絡名為「葉謹言」的柬埔寨掮客，再由蔡男安排黃男於去年7月27日出國。此次交易原本事成可拿100萬元酬金，但買家臨時反悔取消，已搭機前往柬埔寨的黃男7月29日自己買機票回台。

檢方認為，謝男等人將黃男送出國前，曾帶黃男到醫院做健康檢查，確認肝、腎等器官健康正常，再加上林與「葉謹言」的對話紀錄有「全拆」、「貨主找到配對人」等語，認定他們涉犯人口販運防治法「以詐術摘取他人器官未遂罪」，並建請法院對謝男從重量刑。

審理時，謝男否認犯行，辯稱自己只是介紹工作給黃男，不知賣器官情事，但蔡男緊咬謝男知情，還說因為人是謝男找的，所以在討論酬金分配時，講好謝男可拿80萬元。

蔡男表示，自己與謝男是吃飯餐敘認識，只知道謝男在做放款，不清楚對方還有什麼工作，但認識之後，對方有一次在聊天時提到帶人出國賣器官的事情，雖然當時不知道能分到多少利潤，但一時貪念，覺得有利可圖，所以答應幫忙尋找送人出國的管道及幫忙接送。

蔡男表示，黃男是謝男找的目標，騙人出國的理由也是謝男編的，他並不知情。他只負責尋找買家和出國管道，所以與林女搭上線。另外，由於謝男不想出面，所以很多事都是自己處理，事成再謝男回報。