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交通部要中廣吐549萬不當得利 政院曾同意使用 二審逆轉敗

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

交通部花蓮市民勤段1367地號等土地在1987年12月31日遭中國廣播公司擅辦移轉登記為所有權人，因花蓮高分院更三審判土地為中華民國所有，並塗銷登記、回復登記為國有，因此提告請求返還549萬不當得利。台北地方法院判交通部勝訴，中廣上訴，台灣高等法院今廢棄原判決，並駁回交通部之訴。

高院認為，台灣放送協會所設各電台（包含花蓮台）在日本戰敗後，產權歸屬國有，中廣前身「中央廣播事業處」在訓政時期黨國體制下，編列為統治權行使機關，因此中央政府將屬於國有地台灣放送協會花蓮台產業，以轉帳方式撥給當時同屬公務機關的中廣事業處公用公營，中廣事業處在光復初期因而取得相關土地所有權。

中廣於1949年12月16日由中廣事業處改組為公司，交通部曾於1956年1月21日發代電予中廣，並附證明書表示中廣公司是中廣事業處改組，台灣光復時期接管的日據時期台灣省各廣播電台房屋地產，統由改組後的中廣掌理「特予證明」。

高院認為，中廣因此在改組後仍有繼續使用土地的權限。土地登記的原管理機關，並曾出具登記聲請書及土地登記委託書交由中廣變更管理機關。中廣已於1984年1月12日檢具證明書及登記聲請書、登記委託書請求交通部准許將土地的管理機關變更為中廣，經被交通部呈報行政院後，1985年3月7日獲准，可見行政院也同意中廣使用土地。

中廣公司1987年12月31日將土地辦理所有權移轉登記，而非辦理管理機關變更登記，經判決確認登記違反國有財產法無效，不過高院認為行政院、交通部和土地登記的原管理機關既同意中廣使用土地，在同意的法律關係終止或消滅前，中廣仍可繼續合法使用土地，不因登記無效而變為無權占有。

交通部2015年12月29日登記為土地管理者，在此之前，未終止同意中廣使用。而中廣於2015年10月21日通知交通部願意遷建花蓮台返還土地，經交通部同意自2015年11月20日起給予6個月遷台期限，始於期限屆滿的2016年5月19日終止中廣繼續占有使用土地的法律關係。因此交通部依據民法第179條及182條規定，請求中廣給付2010年10月1日起至2015年11月20日相當於「租金」的549萬不當得利無理。

本案交通部得上訴。

舊中廣花蓮台。圖／聯合報系資料照
舊中廣花蓮台。圖／聯合報系資料照

中廣 交通部 花蓮

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