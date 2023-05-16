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回應誠品網購疑個資外洩 陳建仁談打詐行動綱領1.5版

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

誠品網購爆出資安外洩疑慮，引來數位部、資安院、警政署聯手調查。行政院長陳建仁上午到桃園了解前瞻補助人行道等人本環境改善計畫成效，受訪時強調，個資的保護確實相當重要，行政院升級推動「打詐行動綱領1.5版」以來，就是希望能透過各樣的方法做好打詐防治的工作。

陳建仁指出，在個資安全的部分，只要發生任何個資安全問題，一定會請相關部會趕快展開行動，希望能及早調查而且正確處理、加重處罰，透過這樣的方式，來使得個資的安全能夠得到更好的保障。

陳建仁說明在打詐的方面，希望透過「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」的方式，從三個層面來加強防詐情形，就是包括了「減少接觸」、「減少誤信」、以及「減少損害」這三方面來努力，政府一定會從個資保護上，來使得每一個民眾都得到很好的保障，更重要也可以阻斷認知作戰所帶來的攻擊。

陳建仁受訪的時候回答媒體誠品網購個資外洩案，談不少政府打詐升級版作為。記者鄭國樑／攝影
陳建仁受訪的時候回答媒體誠品網購個資外洩案，談不少政府打詐升級版作為。記者鄭國樑／攝影

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