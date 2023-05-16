回應誠品網購疑個資外洩 陳建仁談打詐行動綱領1.5版

誠品網購爆出資安外洩疑慮，引來數位部、資安院、警政署聯手調查。行政院長陳建仁上午到桃園了解前瞻補助人行道等人本環境改善計畫成效，受訪時強調，個資的保護確實相當重要，行政院升級推動「打詐行動綱領1.5版」以來，就是希望能透過各樣的方法做好打詐防治的工作。

陳建仁指出，在個資安全的部分，只要發生任何個資安全問題，一定會請相關部會趕快展開行動，希望能及早調查而且正確處理、加重處罰，透過這樣的方式，來使得個資的安全能夠得到更好的保障。