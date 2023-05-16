聯結車司機還不出9萬 絞殺債主棄屍邊坡再搶錢判關20年半定讞

聯結車司機林正立前年向蘇姓男子借9萬元卻還不出錢，拿金屬線圈勒死對方棄屍山區邊坡，再搶走蘇的17萬8000元現金，他自首犯行，最高法院依強盜殺人罪判刑20年6月，全案定讞。

林正立曾向蘇任職的民間放貸公司借款，兩人因此結識；林2021年12月間向蘇借款9萬元，實拿6萬1000元，每月須還款3,000元，並將郵局金融卡交給蘇提款，林最終無力償還，加上被其他債主催債，需錢孔急，邀約蘇碰面商談。

林正立2021年12月15日下午4時許和蘇碰面，坐上蘇的轎車後座，持金屬線圈套入蘇的頸部並猛力勒住，導致蘇窒息死亡；林再從蘇的包包、轎車扶手置物箱拿走共17萬8000元現金，得手後全數用來償還自身債務。

林正立犯後開車載蘇的屍體至高雄茂林區縣道人跡罕至之處，將屍體推落邊坡遺棄，沿途丟棄蘇的3支手機、行車紀錄器、導航機；家屬因多日無法與蘇聯繫，報警處理，警方由蘇的老闆得知，蘇失蹤前和林正立見面，又多次聯繫林未果，林自知法網難逃，2021年12月20日凌晨向警方自首。

法院認為林犯案前經濟狀況不佳，加上賭博惡習向胞兄、蘇等人借錢，且和妻子發生爭執鬧離婚，確實有犯案動機，林至今未和蘇的家屬達成和解，也沒有實際支付賠償，僅在審理過程中表示良心過意不去，知道錯誤造成家庭悲劇，等出獄後會盡力彌補，當庭向被害人家屬表達歉意。