侵犯檳榔攤老闆娘 聯結車司機想賠錢私了仍判3年2月

楊姓聯結車司機1年多前透過交友軟體結識檳榔攤老闆娘，佯稱「有話要說」，將她誘騙至檳榔攤後方倉庫內強制性交得逞，事後老闆娘透過網友向楊取得墮胎費8千元，他查證後檳榔攤已轉手，老闆娘也沒懷孕，找上女方老公理論，想以5萬元私下解決，法官認他犯強制性交罪處3年2月。

楊男表示，2021年7月初某周六上午，開車前往女方經營的檳榔攤並與她聊天，雙方在後方倉庫內性交1次。他辯稱，當日兩人有擁抱、親吻，在性交過程中並未壓制其雙手，且因當日女方穿著厚底加高的拖鞋，導致身高差異無法完成性行為，女方主動將拖鞋脫掉。

楊指出，女方一開始有跟他說不要這樣子做，他跟女方說沒關係啦，因為女方有跟他說老公會來的時間，他跟女方說沒關係、很快就好了，他一直盧女方，「剛剛你都摸到我有生理反應，你現在又跟我說你不要，我跟他說一下子就好、不會太久，她才答應」。楊否認違反女方意願。

楊的律師指出，女方透過網友在交友軟體聊天室內對楊表示女方懷孕，楊要求私下處理，並給付對方8000元的墮胎費用。然而，楊懷疑女方並未懷孕，要求退款，女方才告知配偶遭強制性交一事。

同時，自同年9月起每月匯款5000元給女方配偶，是因楊與女方間存有性伴侶的地下情人關係，侵害其配偶權，給付5萬作為對女方配偶損害賠償。

台南地院合議庭認為，被告與女方透過交友軟體結識，無論女方初始加入該交友軟體的動機為何，案件揭露後，女方勢必面對配偶乃至其他親友的質疑。女方因而選擇隱忍，與常情無違，不能以女方案發時並未呼救、案發後並未積極驗傷、尋求司法保護為由，逕自認定該性交行為並未違反女方意願。

且女方向楊索取8000元墮胎費用，乃至事後楊與女方配偶商定每月支付5000元，總計5萬元的賠償金額，院方認為均屬案發後楊、女方及其配偶3人間互動結果，與本案犯罪事實認定無關。