高雄檢警搗破車手集團 律師涉洩漏偵查內容 罰繳公庫65萬

高雄地檢署搗破世姓、李姓男子為首的車手集團，經檢警發動多波搜索，今一併起訴世男、李男在內等控盤、車手共23人，其中檢方偵辦時，還意外發現李男的吳姓委任律師涉嫌洩漏偵查內容，傳喚給集團其他成員，但考量吳女無前科，給予緩起訴處分，但要求支付公庫65萬元。

主辦這件車手集團的為雄檢檢肅黑金及金融犯罪專組檢察官余彬誠，余為司法官46期結業，曾協助偵破國內最大宗毒咖啡包製造工廠。今年高檢署主辦新世代打詐專案，余彬誠多次溯源、指揮搜索，成功搗破車手集團，一次起訴23人，還揪出律師涉嫌洩密，獲高檢署頒發打詐有功人員，昨天由法務部長蔡清祥頒獎表揚。

檢警調查，該車手集團由世姓男子負責指揮，主要與柬埔寨運作的詐騙集團上游接洽，世男找來李姓、張姓男子入夥，集團由張男協助指揮，李男則擔任車手控盤角色，指揮旗下車手領款。

該詐騙集團多以投資為理由在微信、LINE等群組招攬投資者，佯稱可以投資股票領取紅利，等被害人上當後，再要求對方付款至指定帳戶，結果投資款項一入帳，就由集團成員轉入第二層帳戶，再交由集團「收水」成員至銀行、提款機取款。

後來陸續有被害人發現受騙報警，檢警獲報後清查，從前年12月至去年3月間，粗估已有73人受害，投入金額從5萬至300萬元不等。

雄檢獲報後組織專案小組偵辦，陸續根據被害人提供線索，掌握世姓、李姓男子等身分，去年5月間逮捕負責「控盤」的李男，訊後聲押禁見。

該集團組織分工細微，取款車手、上游間有彼此斷點，都為單線作業，專案小組順藤摸瓜，根據查獲車手供詞溯源，最後一舉逮到世男等集團上游，一舉起訴集團23名成員。

檢方偵辦時，還意外發現李男的吳姓委任律師協助集團成員串供，吳女利用律見吳男機會，得知李在檢方偵訊時的供詞，再將他咬出的共犯名單，轉交給集團的陳姓車手頭，陳男得知李男咬出多名共犯，再請吳女律見轉達「別再咬了，沒有意義」。