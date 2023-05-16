一句「吃早餐沒？」讓女學生墜情網 老師指侵判3年8月

黃姓國小球類校隊教練一句「吃早餐沒？」讓12歲女學生墜入情網，兩人多次約會，黃擁吻、撫摸她胸部，還開車帶女學生到河濱公園性侵，台北地方法院依妨害性自主罪判他3年8月徒刑。黃不服而提上訴，台灣高等法院今駁回。

民事部分，女學生和父母向黃求償，一審判黃應賠償女學生及父母共142萬餘元，案件上訴中。

黃是台北市一所國小的老師，也身兼校隊教練，他利用六年級女學生仰慕之心，和女學生交往，2016年10月至2017年6月間多次在體育器材室約會，他親吻、撫摸女學生胸部。黃也曾開車載女學生到河濱公園隱蔽處，於汽車後座摸胸、以手指性侵。

黃否認犯行，辯稱他和女學生只是比一般老師與學生的關係再好一點，女學生會主動對他勾肩搭背，他坐在辦公室時，女學生會坐在自己腿上。黃不承認猥褻女學生，也說沒有開車載女學生到河濱公園。

律師辯護稱，黃姓老師雖觸摸女學生的胸部、親吻她臉頰、額頭和嘴，但這些動作是「師生間打鬧」而不小心觸碰，時間甚短，不是為了性慾而猥褻。

女學生表示，升上國小五年級後，黃是她的體育老師，也是她參加的球隊教練，2016年11月國小六年級某天早上練球時，黃叫她去體育器材室拿東西，黃突然抱她並問「吃早餐沒？」兩人感情就變好。2017年6月黃生日時，開車載她去河濱公園，黃以手指插入她下體，兩人親親抱抱。

北院認為女學生當時對兩性關係還是懵懂狀態，黃卻先後猥褻、性交，戕害女學生身心發展，衡量他不認罪、目前開計程車為業、須扶養2名就讀國小的小孩，判他3年8月刑。