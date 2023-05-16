打詐修法今三讀　法務部：修法後打詐法制面更完備

立法院今天三讀通過打擊詐欺犯罪相關修法。法務部表示，完成修法後，將使打擊詐欺的法制面更完備，藉由執法機關強力打詐，才能有效遏止詐欺犯行，修法後，因詐欺犯罪動機致人於死者，最高可以判處無期徒。

法務部表示，詐騙犯罪質變為暴力性犯罪，且朝向科技化、集團化、組織化等結構性犯罪發展，不肖人士為取得收受詐欺款項的帳戶，甚至囚禁、凌虐提供帳戶者，引發國人震驚。

法務部說，詐騙集團另會以製作深偽影像及聲音方式行詐，也有加重處罰之必要，為精準打擊詐欺犯罪，因此積極推動刑法修正，以「擴大處罰」、「加重罪責」強化規範密度，並周延保護民眾。

法務部表示，本次刑法修正重點包括增訂加重剝奪行動自由罪，增訂犯剝奪他人行動自由罪的加重處罰事由，包括三人以上共同犯本罪、攜帶兇器犯本罪、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯本罪、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上等情形，另為獨立處罰規定，違法者可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

此外，修法增訂加重結果犯規定，凡犯加重剝奪行動自由罪因而造成被害人死亡、重傷害之加重結果犯，加重刑責，因而致人於死者處無期徒刑或10年以上有期徒刑，致重傷者處5年以上12年以下有期徒刑。