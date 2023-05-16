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首飾業者欠40萬稅費卻有租賃所得 台北分署要扣房地他才繳

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市陳姓業者經營首飾及貴金屬批發及零售業，滯納勞保費健保費未繳，移送行政執行署台北分署執行，應執行40萬元，分署多次通知繳納未獲回應，還變更商號負責人名義，執行人員日前查封陳的房地，陳才到台北分署繳納欠費。

陳姓業者2023年3月將商號負責人變更為其兒子，台北分署調查他的財產資料後發現，名下有3間分別設定1千餘萬元最高限額抵押權的房地，並有申報營業所得200萬元及租賃所得20萬元。

台北分署執行官2023年4月底核發執行命令扣押房子的租賃債權，並至現場查封陳姓業者所有的房地，陳的配偶有感於公務員執法作為，當場先表示會繳納全部欠費，並於本月9日至台北分署繳納全部欠費40萬元。

台北分署說，義務人對所滯納公法上金錢債務應面對處理，勿心存僥倖，如有能力繳納卻惡意拖欠，將採取強力執行措施以貫徹國家公權力。

台北分署對欠費40萬元的陳姓民眾強力執法。圖/台北分署提供
台北分署對欠費40萬元的陳姓民眾強力執法。圖/台北分署提供

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