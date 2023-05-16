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網購衣服卻送來種子和球根 消費者閉著眼按確認挨罰3萬

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

一名倪姓消費者在蝦皮購買境外輸入的服飾，不料，入關後，海關發現貨物裝有不明種子0.4公斤及彼岸花球根0.1公斤，由於倪未申請檢疫，涉違反植物防疫檢疫法，去年遭行政院農委會裁處3萬元罰鍰。倪不服，向台北地方法院提起行政訴訟，台北地院駁回，可上訴。

判決書指出，倪經常在蝦皮購買衣服和生活用品，若商品是由境外輸入，則需要使用網路報關系統申報，但卻經常面臨貨物品項與實際購買的商品不吻合的情形。

為了順利收到商品，倪坦承，即使品項不合，自己仍會按下確認報關的選項。他說，「APP會自動跳出進口單號，但上面記載的貨物品項常常與我實際購買的不符合」、「之前我都會按確認，⋯⋯我也不知道我確認的是什麼內容」、「我一直都是單純按確認」。倪再強調，自己真的沒有購買境外輸入的種子及球根，不服農委會裁處3萬元罰鍰，上訴台北地方法院並請求撤銷原處分。

判決書也指出，行政院農委會表示，不明種子和彼岸花結球根屬於需要植物檢疫項目，倪在蝦皮消費、委託貨運公司申報，應留意申報內容及實際貨物是否相符。若是不確定，則應依照海關管理進出口貨棧辦法規定，在海關查驗前先向台北關申請查看貨物。

台北地方法院指出，消費者應注意申報輸入的貨品與實際購買貨品是否相符，雖然倪不是故意購買而不申報，但是未盡注意之責，必須負擔違反行政法責任，認定原判決用法無誤，駁回訴訟，全案可上訴。

一名消費者購買境外輸入的服飾，沒想到海關查驗時發現不明種子及球根共0.5公斤，遭行政院農委會裁處3萬元罰鍰。圖／聯合報系資料照片
一名消費者購買境外輸入的服飾，沒想到海關查驗時發現不明種子及球根共0.5公斤，遭行政院農委會裁處3萬元罰鍰。圖／聯合報系資料照片

海關 農委會 行政院

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