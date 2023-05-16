聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／三重大同公園聚賭「四支刀」 警逮15人每人可罰5萬元
新北市三重警分局持續執行清源專案掃蕩公園聚賭，昨晚9時許在大同公園逮捕15人聚賭俗稱「四支刀」的撲克牌玩法，查扣賭資9萬946元，所有人依刑法聚眾賭博罪嫌移送法辦，將可處5萬元以下罰金。
位於三重區大同北路184巷內的大同公園，周邊都是老社區，一直以來常被詬病街友多、喝酒、賭博、髒亂、吵雜。警方暗中蒐證後，昨晚衝出圍捕15名賭客，許多人這時才慌張頻頻聲稱「我沒有啦！我沒有賭！」
這次查獲的賭局是以樸克牌為賭具，對賭俗稱「四支刀」玩法，每局4人各發4張牌，比牌方式類似13支或21點的概念，但以簡化方式進行，配合籌碼加注策略，發完馬上翻牌比大小，輸贏又快又刺激。
警詢之後將15名賭客全依刑法第266條聚眾賭博罪嫌移送新北地檢署，依法在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，每人可處五萬元以下罰金。事後還會邀請三重區公所辦理會勘，評估加裝監視器及照明設備，遏止賭博歪風。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言