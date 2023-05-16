影／三重大同公園聚賭「四支刀」 警逮15人每人可罰5萬元

新北市三重警分局持續執行清源專案掃蕩公園聚賭，昨晚9時許在大同公園逮捕15人聚賭俗稱「四支刀」的撲克牌玩法，查扣賭資9萬946元，所有人依刑法聚眾賭博罪嫌移送法辦，將可處5萬元以下罰金。

位於三重區大同北路184巷內的大同公園，周邊都是老社區，一直以來常被詬病街友多、喝酒、賭博、髒亂、吵雜。警方暗中蒐證後，昨晚衝出圍捕15名賭客，許多人這時才慌張頻頻聲稱「我沒有啦！我沒有賭！」

這次查獲的賭局是以樸克牌為賭具，對賭俗稱「四支刀」玩法，每局4人各發4張牌，比牌方式類似13支或21點的概念，但以簡化方式進行，配合籌碼加注策略，發完馬上翻牌比大小，輸贏又快又刺激。