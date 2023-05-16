盜用小隊長帳密偷查藝人個資 三重警遭起訴

中央社／ 新北15日電

豆花妹。圖／聯合報系資料照片
豆花妹。圖／聯合報系資料照片
新北三重偵查隊李姓警員民國110年盜用陳姓小隊長帳號密碼登入公務系統，查詢藝人豆花妹與阿部瑪利亞等22人個資，陳姓小隊長因此被懲處，憤而提告，檢方今天起訴李姓警員。

檢警調查，新北市政府警察局三重分局偵查隊李姓警員在110年9月10日輪值夜班時，擅自輸入陳姓小隊長帳號密碼登入公務系統，查詢藝人豆花妹、阿部瑪利亞及多名網紅等22人身分證字號與出入境資料等個資。

全案因新北市警察局資安稽核發現異常才查出，李姓警員當時被記過2次，陳姓小隊長也因無正當理由提供個人帳號密碼給別人使用遭記申誡2次，憤而向李姓警員提告。

李姓警員偵訊時坦承犯行，並供稱是一時好奇。檢方今天依涉犯刑法公務員假借職務上機會違法蒐集個人資料罪將他起訴。

提告 個資

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