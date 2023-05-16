法官姜媽媽 協商式審理評價高

士林地方法院法官姜麗香昨遭懲戒法院職務法庭判免除法官職務，她表示一定上訴到底。本報資料照片 人稱「姜媽媽」的法官姜麗香，少年法官資歷長達十七年，昨遭懲戒法院判決免除職務。姜麗香昨天說，懲戒法院判決嚴重誤會，「我一定會為尋回司法人員根本價值上訴到底」。

姜麗香司法官資歷近卅年，一九九四年分發台東地方法院，曾審理刑事、少年、家事等案件；二○○二年八月調往士林地院迄今，起初為刑事庭法官，二○○七年轉往少年法庭，二個法院的少年法庭工作經歷，總計十七年。

姜麗香說，本案被安置孩子自始至終都稱「沒有這回事，喝酒醉亂講的」，保護官、社工回報亦是如此。自己從事法官多年，一向秉持司法良知，對案件調查始終堅持法律對當事人有利不利皆應注意的規定，「這是司法人員最根本的價值」，本案調查同樣如此。

她痛心指出，事件發生後她很委屈、很低調，只想好好把事情做好，協助手上案件觸法少年回到正軌；原認為事件走過就過了，沒想到懲戒法院會有嚴重錯誤。

姜麗香在少年事件領域評價高，採協商式審理，積極主動與輔導社工溝通、評估少年個案情況，過程耐心、用心，人稱「姜媽媽」。

有社工說，姜與韓劇「少年法庭」中主角認為少年做錯事要付出更慘痛的代價之精神雷同，希望少年從錯誤中學習改進，扮黑臉嚴懲少年觸法行為。有些少年遇到「姜媽媽、姜奶奶」，曾說遇到大魔王法官，擔憂被收容少觀所，但往往結案以後，回頭感謝姜麗香讓他們走過這一路。

侯弘偉目前為高雄地院刑三法庭法官，昨天接到記者詢問嘆了一口氣，說對判決內容不便回應，下一步會再想一下。