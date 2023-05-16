馬國女大生遭擄殺案 父母求償獲判賠593萬

梁育誌強擄馬來西亞鍾姓女大生，以繩索勒頸並性侵鍾女，死後還將鍾女棄屍山區。記者周宗禎／翻攝 長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生3年前遭男子梁育誌擄走性侵並殺害棄屍，全案一、二審判梁死刑，鍾女家屬另提刑事附帶民事賠償，要求梁賠精神慰撫金等共2000萬元。橋頭地院考量扣除家屬已領的犯罪被害人補償，昨天判梁育誌應賠鍾女的父母共593萬多元，仍可上訴。

全案發生於2020年9月30日，橋頭地檢署當時依犯罪被害人保護法規定，付犯罪被害補償金包括殯葬費、法定扶養義務補償、精神撫慰金等共200萬元給鍾女父母；雙親再於刑事一審期間，向梁育誌求償精神撫慰金、扶養費等兩人各1000萬。

橋頭地院裁定求償案移由民事庭審理，法官認為，扣除已領到的犯罪被害人補償，梁育誌應要賠給鍾女父親333萬4516元、鍾母260萬元。

刑事一審合議庭認為梁育誌預謀犯案、手段殘忍、再犯率超過5成、對社會危害大且未見悔意等理由，依強制性交而故意殺人罪判死刑；二審時鍾女父母出庭要求判死刑，合議庭依鑑定結果、犯案事證等仍認為他再犯率高屬於高危險等級，沒有教化可能，且他至今否認故意殺人，未見悔意，是「最嚴重犯罪」須永久與世隔離，3月判維持死刑，已上訴三審中。