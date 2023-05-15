涉賄選 嘉義市議員落選人判刑2年2月

嘉義市議員落選人李錦洋遭檢舉去年公職人員選舉時，涉嫌透過大溪里前里長黃石君等人買票，被檢方起訴後，嘉義地方法院今天依違法選罷法將李錦洋判刑2年2月，褫奪公權4年，黃石君等3人獲緩刑，全案可上訴。

判決書指出，李錦洋去年參選嘉義市第2選區市議員選舉，為求能順利當選，除單獨向他人行賄買票外，又透過黃石君及郭姓女子、賴姓男子等人向選民買票，李錦洋違反選罷法，處有期徒刑2年2個月，褫奪公權4年。

黃石君被判刑1年10個月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付30萬元，接受8小時法治教育，褫奪公權3年；郭女收受賄賂罪，被判刑3個月，可易科罰金，又違反選罷法，判刑1年10個月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，向公庫支付30萬元，接受8小時法治教育課程，褫奪公權3年。