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北斗鎮長圖利罪判刑定讞 今聲請延後服刑遭檢方駁回

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮長李玄在6年前涉關說清潔隊，放行讓人進入垃圾掩埋場傾倒建築廢材，更二審被判刑1年10月、褫奪公權2年，他不服再上訴，台北最高法院駁回，全案定讞。彰化地檢署已發出入監服刑通知單，今天李玄在以腿傷為由聲請延後，但檢方駁回。

李玄在的妻子楊麗香2017年擔任鎮長期間，北斗鎮垃圾掩埋場開放民眾傾倒建築廢棄物，李玄在雖再三否認受姻親拜託，交代清潔隊陳姓班長打開讓傾倒54噸建築廢棄物但不被法官採信，連同他經營農藥行涉嫌販賣禁用農藥，一審各判刑5年6月、8月並褫奪公權4年、併科罰金120萬元，二審認定關說清潔隊一案涉犯圖利罪，改判刑1年10月、褫奪公權2年，李玄在不服上訴和再上訴，經更二審，台北最高法院近日駁回，判刑1年10月、褫奪公權2年定讞。

彰化縣政府去年2月宣告李玄在停職，去年底五合一選舉，李玄在再度競選並當選。如今面臨解職和接到服刑通知單，李玄在重申，事發當時他是一名平民百姓，百姓如何圖利百姓，到現在他仍莫名其妙，這個罪他被判得很冤枉、無辜，無奈，可是他和妻子從未貪贓枉法，沒愧對北斗鄉親，卻被判決有罪，還沒收到最高法院駁回理由就先收到彰化地檢署通知18日入獄服刑，實在很冤枉。

李玄在聲請延後入監；他說，前幾日工作時，不慎鋸傷左腿，強忍疼痛繼續跑公祭等行程，司法機關不察，以為他一點都不痛也沒關係，其實電鋸飛快鋸傷腿非常痛，他不會潛逃，身家性命都在這裡，希望傷癒後再服刑。

彰化地檢署表示，台北最高法院通知彰檢發出入獄服刑通知單，並非彰檢先台北最高法院一步通知李玄在入獄，待收到李玄在的聲請書，檢察官將作適當裁決。

彰化縣北斗鎮長李玄在已聲請延後入獄服刑。本報資料照片
彰化縣北斗鎮長李玄在已聲請延後入獄服刑。本報資料照片

建築 廢棄物

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