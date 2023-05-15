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法官姜媽媽擇善固執 全心投入少年案件 社工聞遭免職很心疼

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地方法院少年法庭法官姜麗香，遭懲戒法院判決免除職務，判決結果曝光，不少長期與她合作的社工感到心疼。社工心中的姜法官是以少年最佳利益著想的法官，採「協商式審理」關心少年的法官；少年眼底的姜媽媽，雖嚴格給鞭子，但也採取同時給糖的教育方式。

一名在基金會服務的社工指出，一般法官給人的印象是高高在上，但姜法官並不是，她的風格是「以少年最佳利益著想」，合作過程中總是與保護官、社工來回多次討論，開庭時總是讓社工先表達意見，社工界很多人願意替她發聲。

一名少輔會資深社工表示，看到懲戒法院的判決替姜法官感到「心疼」，認識姜法官超過15年，一般人的心態會是「多做多錯」，姜法官從來不會後悔多做的，她長期與許多輔導單位合作，許多社工與她合作很融洽。

社工指出，少年犯罪若單看案情作判斷就如成年人案件，但少年案件則要評估家庭、學校、社區等各種情況，若少年犯下一起竊盜案，要評估其他的預備犯罪可能，「姜法官是關心孩子的，不是只有針對孩子的行為判決」。

社工指出，韓劇「少年法庭」中女主角認為，少年做錯事要付出更慘痛的代價，這與「姜媽媽」的精神雷同，姜媽媽希望少年從錯誤中學習，自己扮黑臉嚴懲少年錯誤行為，並以「協商式的審理」聆聽輔導社工的意見；社工坦言，並不是每個法官都採這種做法。

因此，少年們遇到「姜媽媽」、「姜奶奶」認為是遇到了大魔王法官，案件進行中覺得很可怕，擔憂被收容少觀所，但往往結案後，回頭感謝法官讓他們走過這一路。有少年表示，「姜法官是鞭子跟糖一起給的教育方式」，對他很好，過年時還會帶著書和食物來看他，曾經記得還有一本福特汽車創始人自傳。

士林地院資深法官指出，姜法官辦案認真，曾審理一起公園女裸屍命案時，與刑事局測謊鑑識人員，在半夜2時許，重返命案現場勘驗環境，懷疑凶手另有其人，並非死者男友呂男，此案一二審均判無罪，直到更一審時判13年定讞，全案因DNA技術驗出凶手另有其人，釋放入監4年的呂男，命案迄今仍為懸案未破。資深法官指出，姜法官做事風格擇善固執，後來轉往少年法庭，面對少年案件可說是「全心投入」，經常可見下午5、6點仍再開庭。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

社工 命案

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