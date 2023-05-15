三重警夜值太無聊…偷用小隊長帳號 查一堆名人個資被起訴

三重警分局偵查隊李姓警員前年9月10日凌晨在分局內輪值夜間值班勤務，利用陳姓小隊長的公務系統查詢大量名人個資，被警政署發現通報分局調查，陳姓小隊長被牽連，氣得提告李姓警員，新北地檢署今依妨害電腦使用罪起訴。

檢方調查，李姓警員前年9月10日輪值夜班，必須在偵查隊從9日晚間9時值班到隔日上午9時。凌晨5時許，他開始查詢與勤務無關的名人個資，如藝人阿部瑪麗亞、台灣第一AV女優「娃娃」翁語澄、網紅「蕾拉」、「豆花妹」蔡黃汝、直播主「張瑀熙」田昕、藝人「張語昕」、滅火器樂團貝斯手陳敬元等人，查了一小時左右共22人。

警政署發現陳姓小隊長帳號查詢多名藝人、網紅個資，因次數頻繁通報分局督察組調查，陳否認後分局調閱監視畫面，才發現是李姓警員所為，記2小過，陳姓小隊長也因督導不周被連帶處分、申誡3次，氣得他向李姓警員提告妨害電腦使用。