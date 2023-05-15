快訊

教育界看「周休三日」樂觀其成 教育部回應了

長榮大學馬來西亞女大生遭擄性侵殺害 父母求償2千萬結果出爐

泰國大選反對派擊敗軍權 「99％選票結果已出爐」為何勝負仍未定？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕出車禍…乘客頂替飲酒駕駛誆警 處拘役30日

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

田姓男子開車載吳姓友人，不料與一名機車騎士發生擦撞，由於田開車前曾飲酒，吳為了隱匿田飲酒事實，向警方誆稱自己才是肇事者。警員隨後察覺有異，循線查獲。台北地方檢察署依頂替罪起訴，台北地方法院判吳拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。

檢方指出，田、吳2人於今年2月沿著台北市中正區公園路往北行駛，行經公園路與許昌街口時，不慎與一名機車騎士擦撞，機車騎士因此受傷。開車前，田曾飲酒，當時身為乘客的吳為了不讓田酒駕形跡敗露，警方到場處理時，吳替田頂罪，騙稱自己才是駕駛。警方隨後察覺有異，查獲田才是肇事駕駛。

檢方也指出，吳的自白、田的證述以及道路交通事故現場圖、補充資料表和談話記錄表等，足以佐證吳涉犯頂替罪，田獲不起訴處分，台北地院判依替罪，判處吳拘役30天，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 車禍

延伸閱讀

高雄駕駛路口當警察面大迴轉 不只吃罰單還被上銬

桃園中年男酒駕撞路邊轎車身亡 賓士男涉違停將移送

又是酒駕釀禍！澎湖男凌晨自撞民宿車庫逃逸

行人在人行道遭撞 屏東男子酒駕累犯遭警壓制上銬移送偵辦

相關新聞

拚立委恐無望…澎湖藍議員詐助理費被收押提抗告 今被駁回

澎湖地檢署追查國民黨籍澎湖縣議員歐中概涉詐領助理費，原本諭知歐夫婦交保，後來檢廉又掌握其他事證，本月4日再傳歐中慨夫婦問...

男子涉強索保護費 法院審理中 再涉犯暴力討債追加起訴

基隆市曾擔任天道盟太陽會基隆分會會長的黃姓男子，因涉嫌夥同他人向商家強索保護費遭羈押，檢方起訴後，法院予以具保。檢警查出...

遭免職法官如何傳授訴訟策略？教性侵被告這麼做 對話曝光

前年一名被安置在機構輔導的少年向伯父表示遭林姓主任「打手槍」，伯父向士林地方法院保護官反映，法官姜麗香獲報，本想聯繫台東...

檢察官劉憲英考績丙提告勝訴 法院：未給陳述機會

宜蘭地檢署檢察官劉憲英因2020年年終職務評定結果未達良好、考績丙等，提告請求撤銷地檢的職務評定。法院認定，宜檢於評定前...

五互集團違法吸金逾211億元 負責人重判10年6月

高雄生命禮儀公司「五互集團」旗下的子公司「龍海生活事業」涉嫌推銷契約商品，非法吸金逾211億元，全台數萬人受害，集團負責...

霸別人閒置透天厝當「二房東」 婦竊佔罪嫌起訴

台北市周姓女子有一戶閒置透天厝，卻接獲水電費爆漲的單據，周女另接獲鄰居來電洽租，發現房舍已被鄭姓女子占用多時當起「二房東...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦