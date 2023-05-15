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酒駕出車禍…乘客頂替飲酒駕駛誆警 處拘役30日
田姓男子開車載吳姓友人，不料與一名機車騎士發生擦撞，由於田開車前曾飲酒，吳為了隱匿田飲酒事實，向警方誆稱自己才是肇事者。警員隨後察覺有異，循線查獲。台北地方檢察署依頂替罪起訴，台北地方法院判吳拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。
檢方指出，田、吳2人於今年2月沿著台北市中正區公園路往北行駛，行經公園路與許昌街口時，不慎與一名機車騎士擦撞，機車騎士因此受傷。開車前，田曾飲酒，當時身為乘客的吳為了不讓田酒駕形跡敗露，警方到場處理時，吳替田頂罪，騙稱自己才是駕駛。警方隨後察覺有異，查獲田才是肇事駕駛。
檢方也指出，吳的自白、田的證述以及道路交通事故現場圖、補充資料表和談話記錄表等，足以佐證吳涉犯頂替罪，田獲不起訴處分，台北地院判依替罪，判處吳拘役30天，可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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