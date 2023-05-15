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拚立委恐無望…澎湖藍議員詐助理費被收押提抗告 今被駁回

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖地檢署追查國民黨籍澎湖縣議員歐中概涉詐領助理費，原本諭知歐夫婦交保，後來檢廉又掌握其他事證，本月4日再傳歐中慨夫婦問訊，因認定兩人說詞有重大出入，當庭逮捕後聲押獲准。歐中慨夫婦不服提起抗告，高雄高分院審理後，認定兩人涉案情節重大，今下午駁回兩人抗告。

澎檢3月下旬偵辦歐中慨等人涉嫌詐領議員助理費，原經法院諭知歐中慨夫妻分別100萬元、80萬元交保，但專案小組持續追查，4日再度傳訊歐中慨夫妻及蘇姓助理。

檢察官訊問完畢後，認為歐中慨夫妻等和蘇姓助理等3人在「關鍵情節」上，前後供述有重大出入，且說詞與相關人證、物證均有不符，認為他們涉犯貪汙治罪條例，利用職務上機會詐取財物罪、刑法偽造文書罪，嫌疑重大，且3人有勾串事實與勾串證人之虞。

當天訊後當庭逮捕歐中慨夫婦及助理等3人，並向法院聲請羈押禁見，澎院審理後，當天裁定歐中慨夫妻羈押禁見，蘇姓助理請回。

歐中慨在澎湖擔任6屆縣議員，2008年、2020年兩度參選立委落敗，今年再度表態參與黨內初選，卻爆出涉嫌用人頭戶詐領助理費一事，引起地方震撼，如今被收押後抗告又被駁回，預估參選立委機會已落空。

國民黨澎湖縣議員歐中慨。本報資料照
國民黨澎湖縣議員歐中慨。本報資料照

澎湖縣 議員

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