男子涉強索保護費 法院審理中 再涉犯暴力討債追加起訴

基隆市曾擔任天道盟太陽會基隆分會會長的黃姓男子，因涉嫌夥同他人向商家強索保護費遭羈押，檢方起訴後，法院予以具保。檢警查出黃男離開看守所後，又揪眾涉及暴力討債案件，再度聲押獲准。檢方今天偵結，追加起訴及移送併案審理。

檢警調查，黃男去年因夥同他人向商家強索保護費，涉犯恐嚇取財及違反組織犯罪防制條例等罪被捕。基隆地檢署檢察官偵訊後，向基隆地方法院聲請遭羈押禁見獲准。檢方去年11月間偵查終結，將黃等人提起公訴，法院予以具保停止羈押。

檢警查出黃男恢復自由後不知警惕，與李男、許男、褚男和鄭男等犯罪組織成員，以非法剝奪人身自由、毆打、恐嚇等方式，向羅姓、陳姓債務人索討債務。

羅女事後報案，檢察官江柏青指揮基隆市警局刑事警察大隊、警四分局，今年3月間逮捕黃男等5人，查扣暴力討債刀械和工具。