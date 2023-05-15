快訊

魔獸專訪／10年後與林書豪在台相見歡 霍華德：看到成熟版「林來瘋」

確定挑戰王世堅！黃呂錦茹證實：游淑慧要選大同南士林

宣布將組建政府！前進黨領袖皮塔：我是泰國下一任總理

男子涉強索保護費 法院審理中 再涉犯暴力討債追加起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市曾擔任天道盟太陽會基隆分會會長的黃姓男子，因涉嫌夥同他人向商家強索保護費遭羈押，檢方起訴後，法院予以具保。檢警查出黃男離開看守所後，又揪眾涉及暴力討債案件，再度聲押獲准。檢方今天偵結，追加起訴及移送併案審理。

檢警調查，黃男去年因夥同他人向商家強索保護費，涉犯恐嚇取財及違反組織犯罪防制條例等罪被捕。基隆地檢署檢察官偵訊後，向基隆地方法院聲請遭羈押禁見獲准。檢方去年11月間偵查終結，將黃等人提起公訴，法院予以具保停止羈押。

檢警查出黃男恢復自由後不知警惕，與李男、許男、褚男和鄭男等犯罪組織成員，以非法剝奪人身自由、毆打、恐嚇等方式，向羅姓、陳姓債務人索討債務。

羅女事後報案，檢察官江柏青指揮基隆市警局刑事警察大隊、警四分局，今年3月間逮捕黃男等5人，查扣暴力討債刀械和工具。

檢察官訊問後，認為5人有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見全數獲准。今天全案偵結，依涉犯恐嚇、非法剝奪行動自由、傷害罪及涉嫌違反組織犯罪防制條例追加起訴，移送基隆地方法院審理。

基隆市黃姓男子涉嫌揪眾暴力討債，警方逮捕5人並起出作案刀械。檢方今天偵結，依恐嚇等罪嫌及涉嫌違反組織犯罪防制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓男子涉嫌揪眾暴力討債，警方逮捕5人並起出作案刀械。檢方今天偵結，依恐嚇等罪嫌及涉嫌違反組織犯罪防制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 討債 恐嚇

延伸閱讀

孫子當議長 97歲童永還要助姪子賴清德當總統

賴清德出席基隆信賴台灣之友會成立 97歲舅舅上台力挺

賴清德周日基隆千人造勢 信賴台灣之友會北北基桃首場

雲林議長沈宗隆貪汙案 雲林地院今裁定延押2月

相關新聞

遭免職法官如何傳授訴訟策略？ 教性侵被告這麼做兩人對話曝光

前年一名被安置在機構輔導的少年向伯父表示遭林姓主任「打手槍」，伯父向士林地方法院保護官反映，法官姜麗香獲報，本想聯繫台東...

男子涉強索保護費 法院審理中 再涉犯暴力討債追加起訴

基隆市曾擔任天道盟太陽會基隆分會會長的黃姓男子，因涉嫌夥同他人向商家強索保護費遭羈押，檢方起訴後，法院予以具保。檢警查出...

檢察官劉憲英考績丙提告勝訴 法院：未給陳述機會

宜蘭地檢署檢察官劉憲英因2020年年終職務評定結果未達良好、考績丙等，提告請求撤銷地檢的職務評定。法院認定，宜檢於評定前...

五互集團違法吸金逾211億元 負責人重判10年6月

高雄生命禮儀公司「五互集團」旗下的子公司「龍海生活事業」涉嫌推銷契約商品，非法吸金逾211億元，全台數萬人受害，集團負責...

霸別人閒置透天厝當「二房東」 婦竊佔罪嫌起訴

台北市周姓女子有一戶閒置透天厝，卻接獲水電費爆漲的單據，周女另接獲鄰居來電洽租，發現房舍已被鄭姓女子占用多時當起「二房東...

逛派出所遭告誡 男不滿飆罵警員、掌摑巡佐2次耳光

一名陳姓男子在台北市政府警察局中山分局中山二派出所內走動，身著制服的執勤楊姓警員告誡不可在辦公室任意走動，陳心生不滿，辱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦