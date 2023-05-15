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霸別人閒置透天厝當「二房東」 婦竊佔罪嫌起訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市周姓女子有一戶閒置透天厝，卻接獲水電費爆漲的單據，周女另接獲鄰居來電洽租，發現房舍已被鄭姓女子占用多時當起「二房東」，對鄭女提告；台北地檢署偵辦認定鄭女涉嫌竊佔，今天依竊佔罪起訴鄭女。

檢方調查，鄭女見台北市松山區塔悠路上一處透天厝無人居住，2021年8月時，私自騙鎖匠開鎖進入房內，另更換門鎖，再以「二房東」名義招租，要價月租費2萬元。

檢方調查指出，鄭女向承租房客謊稱自己是「二房東」，當承租客要求查看房屋的所有權狀時，鄭女則騙稱資料暫由友人保管、不易取得，取信房客後，鄭女預先收取房客半年租金以充抵押金。

後來，周姓女子發現自己的空屋內竟有人入住，進一步追問，查知鄭女扮房東買空賣空，利用她的房屋對外招租，向檢警提告竊佔罪。

檢方開庭調查，鄭女表示自己是「二房東」，但提不出與「大房東」所簽合約，不採信鄭女的辯解，認定鄭女竊佔空屋牟利，將鄭女起訴。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

房東 透天厝

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