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檢察官劉憲英考績丙提告勝訴 法院：未給陳述機會

中央社／ 台北15日電

宜蘭地檢署。 聯合報系資料照／記者陳敬丰攝影
宜蘭地檢署。 聯合報系資料照／記者陳敬丰攝影

宜蘭地檢署檢察官劉憲英因2020年年終職務評定結果未達良好、考績丙等，提告請求撤銷地檢的職務評定。法院認定，宜檢於評定前未給劉男陳述機會而有瑕疵，判劉勝訴。可上訴。

檢察官年終職務評定結果，分為「未達良好」及「良好」；「未達良好」形同公務人員考績丙等。

全案緣於，劉憲英不服2021年4月間宜蘭地檢署職務評定通知書核定他2020年的年終職務評定結果為「未達良好」（原處分），經提起復審後，仍遭公務人員保訓委員會駁回，進而提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

法院指出，本件年終職務評定未達良好的原處分，屬於不利的行政處分，依行政程序法102條的規定，應給予受評人劉憲英於原處分作成前，有陳述意見的機會。

判決指出，原處分「未給予劉憲英陳述意見機會」的瑕疵，不因「劉憲英於復審書中已陳明理由」而補正治癒。

法官解釋，對於陳述意見的保障，因事件性質所致，劉憲英未能於檢察官職評會為職務評定時陳述意見，此職務評定的作成即應認為有違正當程序，裁量有瑕疵，即使劉憲英於復審程序中陳述意見，無從補正其正當程序的違反，也無法治癒原處分裁量的瑕疵。

法院認定，本件職務評定的原處分作成前，未給劉憲英陳述意見機會，為程序瑕疵，且無從補正，明顯有違法，劉憲英請求撤銷原處分，為有理由，判劉憲英勝訴。全案可上訴。

此外，劉憲英不服2019年年終職務評定結果未達良好，之前提告，一審台北高等行政法院判劉憲英勝訴，撤銷原處分，宜檢已提上訴，由最高行政法院審理中。

檢察官 提告 考績

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