逛派出所遭告誡 男不滿飆罵警員、掌摑巡佐2次耳光

一名陳姓男子在台北市政府警察局中山分局中山二派出所內走動，身著制服的執勤楊姓警員告誡不可在辦公室任意走動，陳心生不滿，辱罵楊姓警員，並搧打陳姓巡佐右臉2次，打斷眼鏡鏡架，遭現場逮捕。台北地方檢察署依妨害公務罪起訴陳，台北地方法院判處有期徒刑5個月，可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，楊姓警員告知陳不可任意在辦公室內走動，陳以台語辱罵回應執勤警員，貶抑警員的人格及社會評價；陳再徒手搧打一名巡佐右臉2次，造成擦傷，眼鏡架飛出墜地斷裂，以強暴方式妨害巡佐依法執行職務，遭當場逮捕。

判決書也指出，陳遭逮捕後，坦承犯行，派出所也提供現場監視錄影與微型攝影機影像的光碟、現場監視錄影畫面擷取照片、陳姓巡佐受傷照片與眼鏡架毀損照片等證據，證明陳涉犯妨害公務罪。