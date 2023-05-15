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五互集團違法吸金逾211億元 負責人重判10年6月

中央社／ 高雄15日電

高雄生命禮儀公司「五互集團」旗下的子公司「龍海生活事業」涉嫌推銷契約商品，非法吸金逾211億元，全台數萬人受害，集團負責人陳秋白遭重判10年6月，其餘幹部則判1年10月至8年6月不等。

五互集團成立於1997年，提供禮儀服務、生前契約銷售等，五互負責人陳秋白在2006年成立又龍海生活事業。

高雄地方法院判決書指出，龍海公司自2013年，開始對外販售「2013龍海健康服務契約」、「龍海金滿意契約」、「龍海鑫樂活契約」、「龍海鑫樂活2.0契約」，這些契約本質皆屬存款契約。

法院指出，陳秋白為了提升契約產品的銷售業績，在新北市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市分設北區、中區、彰化、嘉南、南區、高雄及高屏7個營業部，在營業部下還分設35個督導區及通訊處，由總監、督導長或處經理負責管理，並制訂業務獎金及晉升制度。

包含陳秋白在內的12人皆否認犯行，陳秋白辯稱，龍海公司所銷售的各式契約，都是商品及消費契約，非收受存款；陳秋白堅稱，龍海有提供商品、服務給客戶，與存款契約不同，沒有違法吸金犯意。

法官認定，龍海公司13年來對外吸收資金高達新台幣200餘億元，金額龐大，對社會金融秩序造成潛在難測的高度負面風險，且被告等人均否認犯行，依違法銀行法，判陳秋白10年6月。

法院今天發布訊息指出，龍海其餘幹部判1年10月至8年6月不等；此案唯一獲判無罪的是蘇姓行政服務部副總經理，蘇男因未實際參與此案，也無足夠犯罪事實獲判無罪。

蘇男稱，自己未參與擬定、設計公司販售的契約，只是單純聽從公司指示將契約書及客戶資料登錄電腦，沒有經營與決策權。

「龍海生活事業」涉嫌推銷契約商品，非法吸金逾211億元，全台數萬人受害，集團負責人陳秋白遭重判10年6月。 圖／Ingimage
「龍海生活事業」涉嫌推銷契約商品，非法吸金逾211億元，全台數萬人受害，集團負責人陳秋白遭重判10年6月。 圖／Ingimage

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