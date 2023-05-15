精神障礙男持啞鈴毆父致死 法官將審理是否暫行安置他

家住新北市新店區的鍾姓男子今年1月小年夜前，與78歲的同住父親發生衝突後，持啞鈴打死父親，案件分由國民法官法庭審理，成為台北地院第2件國民法官案；鍾起訴移審後，法院今天公開抽籤，由法官黃怡菁、郭又禎、劉庭維組合議庭承審本件國民法官程序案。

鍾姓男子涉案後偵查中被羈押，移審後是否可以交保？法院另分強制處分案號，分案由洪甯雅法官開庭審理後裁定。

台北地院指出，由於鍾姓男子有精神障礙疾病，洪甯雅除了要審理強制處分案，也將一併處理檢察官對鍾所聲請的暫行安置處分事頁。

台北地院表示，刑事訴訟法中的暫行安置制度，是為了兼顧刑事被告醫療、程序保障及社會安全防護的相關需求，是加強社會安全網的一環。

換句話說，訴訟程序中，當精神疾患犯罪嫌疑重大、具有危害性、急迫性時，檢察官可以聲請、法院也可在依職權運用暫行安置制度，期限在6個月以下，而法院裁定應暫行安置的處所包括司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或適當處所。

鍾姓男子與父親同住新北市新店區安康路，是家庭成員，2023年1月18日下午14時34分，因購買便當問題與父親發生爭執，下午17時22分至19時45分被控持啞鈴敲擊父親的頭部，鍾父被攻擊，造成頭部開放性外傷，當場休克死亡。