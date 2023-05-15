遭懲戒法院判免職 法官「姜媽媽」委屈：判決嚴重錯誤上訴到底

士林地方法院法官姜麗香遭懲戒法院職務法庭第一審判免除法官職務，轉任司法事務官，且職務法庭裁定她停止職務。 聯合報系資料照 人稱姜媽媽的士林地方法院法官姜麗香，因出具對某私人安置機構林姓前主任有利的法官意見書，遭監察院認為有違失而彈劾，懲戒法院職務法庭今判姜免職，裁定停止職務。姜麗香今中午表示，從事法官工作多年，秉著司法良知調查案件，「懲戒法院判決嚴重誤會，一定會為尋回司法人員根本價值上訴到底！」

法官姜麗香中午表示，「有關通報部分，本案被安置孩子自始至終都告訴我，沒有這回事，是他喝酒醉亂講的，保護官、社工回報亦是如此。我從事法官多年，我一向秉持司法良知，對案件調查始終堅持法律對當事人有利不利皆應注意的規定，這是司法人員最根本的價值，本件孩子被性侵的調查亦是如此，懲戒法院判決嚴重誤會，我一定會為尋回司法人員根本價值上訴到底！」

姜麗香心痛指出，這件事發生後，一路上她很委屈、很低調，只想好好的把事情做好，協助觸法少年回到正軌，認為事件走過就過了，但沒想到懲戒法院會有嚴重錯誤，將上訴求清白。

全案起源於，台東地方法院前主任調查保護官洪幸，因個人職務恩怨，洩漏少年個資給涉猥褻的私人兒少安置機構林姓前主任，士林地院法官姜麗香依據調查報告，出具對林有利的法官意見書，不贊成通報，而高雄地院法官侯弘偉因姜女告知，聞悉林涉案頻繁與林接觸，遭檢察官以涉嫌洩密簽分他案偵辦。監察院認為3人有違失而彈劾，懲戒法院職務法庭今判姜女、侯免職。

曾任學生輔導諮商中心的社工，與姜法官合作工作長達7年，他眼裡的姜法官「是個勇敢又溫暖的法官」。他指出，這個案件社會應該更關心的是「安置機構少年的輔導困境」安置機構存在問題多元，現今社會孩子的議題複雜，姜法官是很願意溝通討論的法官，在衡量是否安置、是否感化、收容少觀所界線清楚，且是「以少年權益為核心」。