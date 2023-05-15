遭懲戒法院判免職 法官「姜媽媽」委屈：判決嚴重錯誤上訴到底
人稱姜媽媽的士林地方法院法官姜麗香，因出具對某私人安置機構林姓前主任有利的法官意見書，遭監察院認為有違失而彈劾，懲戒法院職務法庭今判姜免職，裁定停止職務。姜麗香今中午表示，從事法官工作多年，秉著司法良知調查案件，「懲戒法院判決嚴重誤會，一定會為尋回司法人員根本價值上訴到底！」
法官姜麗香中午表示，「有關通報部分，本案被安置孩子自始至終都告訴我，沒有這回事，是他喝酒醉亂講的，保護官、社工回報亦是如此。我從事法官多年，我一向秉持司法良知，對案件調查始終堅持法律對當事人有利不利皆應注意的規定，這是司法人員最根本的價值，本件孩子被性侵的調查亦是如此，懲戒法院判決嚴重誤會，我一定會為尋回司法人員根本價值上訴到底！」
姜麗香心痛指出，這件事發生後，一路上她很委屈、很低調，只想好好的把事情做好，協助觸法少年回到正軌，認為事件走過就過了，但沒想到懲戒法院會有嚴重錯誤，將上訴求清白。
全案起源於，台東地方法院前主任調查保護官洪幸，因個人職務恩怨，洩漏少年個資給涉猥褻的私人兒少安置機構林姓前主任，士林地院法官姜麗香依據調查報告，出具對林有利的法官意見書，不贊成通報，而高雄地院法官侯弘偉因姜女告知，聞悉林涉案頻繁與林接觸，遭檢察官以涉嫌洩密簽分他案偵辦。監察院認為3人有違失而彈劾，懲戒法院職務法庭今判姜女、侯免職。
曾任學生輔導諮商中心的社工，與姜法官合作工作長達7年，他眼裡的姜法官「是個勇敢又溫暖的法官」。他指出，這個案件社會應該更關心的是「安置機構少年的輔導困境」安置機構存在問題多元，現今社會孩子的議題複雜，姜法官是很願意溝通討論的法官，在衡量是否安置、是否感化、收容少觀所界線清楚，且是「以少年權益為核心」。
社工指出，法官開庭前，總是會請學校老師及社工先進法庭，期待得知更貼近孩子的評估與認識，她也會主動表達司法的觀點，而後才會做出兼具輔導與司法的審判。
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