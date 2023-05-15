快訊

40坪房「10年來夏季電費每月破萬」！他忍痛全拆換⋯喜曝帳單：省近8千

楊繡惠深夜曝「姓白白的人要弄我」 隔天急澄清：不是白雲

獸醫師的親身觀察：狗的健康檢查令他感嘆生命竟成商品

背包客在商務旅店偷窺一對男女更衣 判拘50日

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

家住中部的陳姓背包客北上旅遊入住商旅，他站上逃生平台連接到另一間房間，持手機偷拍一對男女房客更衣被捕，被控窺視非公開活動罪，台北地院審理，陳認罪，法判他拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

2022年12月1日，家住台中的陳姓男子北上旅遊，入住台北市中山區商務旅店，當天晚10時，他看見窗外有戶外有平台可連通其他房間的透明氣窗，房內且燈火明亮，陳先攀越逃生梯間的窗戶踏上至平台，再將智慧型手機鏡頭伸至透明氣窗之外，窺視房間內的活動。

檢方指控，陳窺視同旅店一對男女朋友在房內更衣的活動，2名被害人抬頭見氣窗外竟然有手機鏡頭朝內拍攝，會同櫃檯人員查看，發現陳躲在氣窗下方，於報警偵辦，控告陳妨害秘密罪。

法院審理時，陳自白犯罪，判決書說，陳為滿足一己慾念，持行動電話窺視被害人的非公開活動，侵害他人的隱私，因被害人開庭時未到，雙方才沒有達成和解，考量陳的智識程度、從事工作，月收入等因素，依法量刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

偷拍

延伸閱讀

遭控穿著太暴露 兩女被迫「登機門現場換裝」才准搭飛機

更衣室遇「手機伸縫隙偷拍」 她嚇壞逃出批店家做法：對女生相當危險

防偷窺？壺口瀑布外砌牆 網友批：天天喊母親河，想看媽還得掏錢

防叮咬！郊外踏青染恙蟲病致死率達6成 高雄今年出現1例

相關新聞

為猥褻嫌犯提供訴訟策略 士林高雄2法官遭免除職務

台東地方法院前主任調查保護官洪幸，因個人職務恩怨，將一些少年個資洩漏給涉猥褻的私人兒少安置機構林姓前主任，士林地院法官姜...

韓籍男子被控打死女友遭收押 抗告爭自由被駁回

南韓金姓男子和李姓女友來台自由行，上月24日回國前夕，李女卻在飯店昏迷不治，檢警在李女後腦勺發現外傷，懷疑金男涉有重嫌，...

背包客在商務旅店偷窺一對男女更衣 判拘50日

家住中部的陳姓背包客北上旅遊入住商旅，他站上逃生平台連接到另一間房間，持手機偷拍一對男女房客更衣被捕，被控窺視非公開活動...

女子不滿分手 創IG帳號po個資傷前男友

一名吳姓女子不滿男友提出分手，分手後在社群平台上申辦帳號，公前男友個資並標注對方不得好死。台北地方檢察署依違反個人資料保...

涉嫌暗通猥褻少年嫌犯被判免職 法官受訪嘆氣

台東地方法院前主任調查保護官洪幸，將少年個資洩漏給涉猥褻的私人兒少安置機構林姓前主任，士林地院法官姜麗香出具對林有利的法...

砸錢裝潢租1年房東卻不續租 房客反制拆光竟被告毀損罪

房客租屋後花錢裝潢，這些裝潢物到底是房客的、還是房東的？相信許多租屋族都曾碰過這問題。高雄一名侯姓男子，租下左營區一間透天厝經營民宿，取得房東同意後拆除原裝潢並進行裝修，但僅租一年房東就不再續約，侯男氣得拆光他花錢裝潢的衛浴設備，反被房東提告刑事的毀損罪，幸好法官認為侯男是在履行租賃契約中的約定義務，還他清白…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦