背包客在商務旅店偷窺一對男女更衣 判拘50日
家住中部的陳姓背包客北上旅遊入住商旅，他站上逃生平台連接到另一間房間，持手機偷拍一對男女房客更衣被捕，被控窺視非公開活動罪，台北地院審理，陳認罪，法判他拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。
2022年12月1日，家住台中的陳姓男子北上旅遊，入住台北市中山區商務旅店，當天晚10時，他看見窗外有戶外有平台可連通其他房間的透明氣窗，房內且燈火明亮，陳先攀越逃生梯間的窗戶踏上至平台，再將智慧型手機鏡頭伸至透明氣窗之外，窺視房間內的活動。
檢方指控，陳窺視同旅店一對男女朋友在房內更衣的活動，2名被害人抬頭見氣窗外竟然有手機鏡頭朝內拍攝，會同櫃檯人員查看，發現陳躲在氣窗下方，於報警偵辦，控告陳妨害秘密罪。
法院審理時，陳自白犯罪，判決書說，陳為滿足一己慾念，持行動電話窺視被害人的非公開活動，侵害他人的隱私，因被害人開庭時未到，雙方才沒有達成和解，考量陳的智識程度、從事工作，月收入等因素，依法量刑。
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